Alejandra Rubio, muy molesta con la filtración del sexo de su bebé

El programa TardeAR de Telecinco desveló en la tarde de este miércoles, 31 de julio, el sexo del bebé que están esperando Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: un niño. Lo hicieron a modo gender reveal, explotando un globo que en su interior iba repleto de confeti de color azul. «¡Es un niño!», gritaron Marta López y Leticia Requejo. Unas palabras a las que siguieron un sinfín de especulaciones por parte del resto de colaboradores presentes en el plató del citado espacio, sobre que Alejandra y Carlo estarían considerando el nombre de ‘Carlo’ para su hijo, siguiendo la tradición familiar del padre; y para las que faltaba la confirmación de los propios progenitores de la criatura. Una que ha llegado este jueves.

Alejandra Rubio ha sido captada por las cámaras de Gtres a la salida de su domicilio en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. La joven ha sido preguntada expresamente por la noticia. Con el rostro muy serio, Alejandra Rubio ha asegurado que no le ha molestado que se filtre el sexo del bebé, si bien ha querido recalcar su postura ante este tipo de situaciones. «No me molesta simplemente creo que es una información que no tiene que dar nadie más que nosotros», han sido sus palabras.

Alejandra Rubio, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

En su intervención, Alejandra Rubio ha querido dejar claro, además, que el hecho de no haber revelado ella misma, ni Carlo Costanzia, el sexo de su bebé, no tiene nada que ver con una exclusiva, o con que la pareja tenga intenciones de conceder una entrevista, próximamente, para contarlo. «No lo he ocultado en ningún momento. No vamos a dar una exclusiva ni nada de eso. El nombre me lo voy a guardar para mí pero desde luego que no por una exclusiva ni nada eso», ha dicho al tiempo que ha afirmado que se encuentra bien y que está llevando el embarazo «muy bien».

Alejandra Rubio no mostrará a su hijo en redes

La declaraciones de Alejandra Rubio sobre la filtración del sexo del bebé que espera, así como la revelación de esto en sí misma, llega apenas unos días después de que la hija de Terelu Campos afirmara que no iba a mostrar al bebé en sus redes sociales. «No le voy a exponer»,dijo tajante. Una decisión que habría tomado en común con Carlo Costanzia, y que pasaría por no mostrar el rostro de la criatura públicamente ya sea ante los medios de comunicación o a través de sus respectivas en redes sociales. «Voy a intentar proteger a mi hijo o hija, de la prensa y de todo. Así que no, que no. La cara no. Yo que sé… Tampoco te digo que igual, a ver, que no haga lo que hacen Lara y Hugo que, de repente, sale de espaldas. Pero yo no soy muy de redes…», dijo.

Alejandra Rubio, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Alejandra Rubio está embaraza de cinco meses. Así, el bebé nacerá el próximo mes de diciembre. Fue el pasado mes de junio cuando la nieta de María Teresa Campos y Carlo Costanzia anunciaron que iban a convertirse en padres. Entonces, la pareja apenas llevaba cuatro meses de relación.