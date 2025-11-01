Alejandra Osborne, sobre la figura de Bertín: "Fue un padre ausente, pero es un trozo de pan"

Alejandra Osborne ha concedido su entrevista más sincera durante el evento de la marca World of Coffee en Madrid. Ocasión, en la que ha aprovechado para hablar sobre diversos temas que afectan a su familia, empezando por la emotiva entrevista que concedió su hermana Eugenia, quien habló por primera vez en televisión este pasado viernes. Una entrevista que consiguió emocionar por completo a Alejandra, quien define a su hermana como «maravillosa, estupenda, una señora. La vi emocionarse mucho con cosas que yo al verla pues lloré también», asegura. «Es la persona más buena del universo».

Alejandra Osborne da la cara por su padre

Por otro lado, la hija de Bertín Osborne también se ha pronunciado respecto a la actual relación que mantiene con su padre. «La gente habla por ahí y no tiene ni idea de lo que vivimos nosotras dentro de casa, ¿no? Mi padre es maravilloso», asegura Alejandra. Y es que pese a que reconoce que en su día fue «un padre ausente», deja claro que Bertín es «un pedazo de pan, cariñoso, bueno, siempre está pendiente, siempre nos ha dado mucha libertad». De ahí, que no entienda los descalificativos que vierten en su contra. «Siempre hemos sido libres para hacer lo que queramos. Y él siempre nos ha respetado muchísimo y nosotras a él», da la cara por el cantante.

En cuanto a su madre, no cabe duda de que el recuerdo de Sandra Domecq, -fallecida a causa de un cáncer en 2004-, sigue muy vivo y presente a día de hoy. «Me siguen parando por la calle veintitantos años después para hablarme de ella y eso me emociona», desvela Osborne. «La echo tanto de menos cada día que, bueno, era una persona muy especial».

Su relación con Fabiola Martínez

Fabiola Martínez es otra figura clave tanto en la vida de Alejandra, como en la de sus hermanas. Pese a que la modelo y Bertín Osborne pusieron fin a su matrimonio en 2021, eso no ha afectado en absoluto a la relación que la venezolana mantiene a día de hoy con las hijas de su expareja. No solo eso, sino que, según ha dejado entrever la propia Alejandra, procuran verse muy a menudo. «La adoro y estoy deseando verla. Además, siempre lo hablamos y le digo: Por favor, vamos a vernos con una cervecita por delante», sostiene. De hecho, ha dejado entrever que les encantaría que Fabiola pudiese rehacer su vida, aunque ahora mismo «no está por la labor».

En cuanto a la otra parte de la historia, parece que Alejandra no descarta un encuentro con Gabriela Guillén ni con su hijo, que es su hermano pequeño. Eso sí, espera que sea especial. «Creo que debería ser un encuentro, pues, que sea especial. Yo creo que debe de ser una cosa mucho más especial, ¿no? Que vayamos todos y que sea importante», comenta al respecto. De hecho, próximamente tienen una gran oportunidad para llevarlo a cabo, ya que en diciembre es el cumpleaños del pequeño David. Una ocasión ideal para poder tener una reunión familiar, aunque siempre en privado, tal y como destaca. «Debe ser una cosa familiar, ¿sabes? En privado. Como las cosas de familia, ¿no?»