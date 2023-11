Alejandra Osborne se ha convertido, inevitablemente, en protagonista de la crónica social de nuestro país en las últimas semanas, debido a la futura nueva paternidad de su padre, Bertín Osborne. Así, no es de extrañar que en cada evento al que acude por motivos profesionales, sea preguntada expresamente por ello y, específicamente, por su relación con Gabriela Guillén, la joven de 32 años con quien se relaciona al cantante desde el pasado mes de abril, después de que ambos protagonizaran una sesión de fotos para la firma de moda de inspiración taurina, El Capote; y sobre su intención o no de conocer al que será el sexto hijo del intérprete de Tú, sólo tú y, por ende, a su hermanastro.

Ha sido durante la presentación de la VIII edición de los Premios Brindis Solidario de Bodegas Protos, en Madrid, cuando Alejandra ha respondido a lo anterior, sin tapujos. «Cuando llegue el momento veré cómo me siento, ahora no te lo puedo decir. Ya veré que me dice el corazón. Tengo que pararme pensar y ver qué quiero hacer. Si quiero conocer a mi hermano, lo voy a hacer y mi padre no me lo va a negar. Él mismo hasta que no llegue el momento no sabrá cómo actuar. Mi padre es un trozo de pan. Tiene un corazón enorme», ha dicho.

Alejandra Osborne en un evento en Madrid / Gtres

Asimismo, la hija de Bertín Osborne se ha pronunciado sobre la petición de las pruebas de paternidad que el presentador de Mi casa es la tuya estaría dispuesto a pedir tras el nacimiento del pequeño, que se espera para finales del próximo mes de diciembre o principios de enero de 2024. «Yo creo que se deben hacer. No tenían una relación, eran amigos y es normal que se pida eso. No sé decirte hasta que no pase. Para mí esto es un poco raro. Yo tengo a mis hermanos pequeños, Fabiola es la ex mujer de mi padre y la adoro y la amo. A Gabriela la he visto unas tres veces y no he tenido una conversación con ella», han sido sus palabras.

Unas muy en consonancia a las que pronunció su hermana, Eugenia Osborne, hace escasas semanas, también públicamente. Si bien la joven no quiso ahondar en los motivos que habrían llevado a Bertín a dudar de su paternidad, sí apoyó su decisión. «Mi padre no se ha metido en nuestra vida ni cuando teníamos 15 años, ¿me voy a meter yo en la suya que tiene casi 70? Solamente ellos saben la relación que tenían, si mi padre toma esta decisión, será por algo», dijo.

Alejandra Osborne en un evento en Madrid / Gtres

De cara a las Navidades, Alejandra ha desvelado que el día de Nochebuena se reunirán en Sevilla más de sesenta miembros de la familia. Sin embargo, faltarán precisamente sus dos hermanos pequeños, Quique y Carlos, ya que este año les corresponde pasar dicho día tan con su madre.

Alejandra Osborne ¿Enamorada?

Al margen de lo anterior, Alejandra Osborne ha hablado también sobre su actual situación sentimental. La joven ha desvelado que no hay nadie que ocupe su corazón, y que está en una edad en que «estoy muy bien sola, estoy soltera. Mi hija me pregunta si tengo novio, pero por ahora no». La hija mayor de Bertín Osborne puso fin, cabe recordar, a su matrimonio de más de 13 años con Joaquín Buendía, en 2017.

Alejandra Osborne y Joaquín Buendía se casaron el 25 de octubre de 2003 en la iglesia San Miguel de Jerez de la Frontera, la misma en la que se casaron en su día Bertín y la fallecida, Sandra Domecq.