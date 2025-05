La Feria de Abril de Sevilla sigue desplegando su esplendor con el desfile inconfundible de rostros conocidos, arte, sevillanas y mucho colorido. Entre las apariciones más comentadas de esta edición se encuentra la de María del Monte, que ha reaparecido con fuerza en el Real, acaparando todas las miradas. La artista sevillana ha sorprendido gratamente al público y a la prensa con su regreso a la vestimenta flamenca, algo que no hacía desde hacía seis años. Y lo ha hecho por la puerta grande: subida a un coche de caballos, radiante con un elegante traje rojo y una sonrisa contenida pero luminosa.

Su presencia no ha pasado desapercibida, y los reporteros de la agencia Gtres han aprovechado la ocasión para preguntarle sobre dos cuestiones clave: su estado personal y, sobre todo, la salud de su esposa, la periodista Inmaculada Casal, quien fue intervenida de urgencia hace apenas unos días. En un tono pausado y sincero, María ha ofrecido algunas palabras que, aunque breves, reflejan con claridad cómo se encuentra ella y cómo evoluciona su mujer tras el susto médico. «Seis años sin vestirme en la feria. Este año tocaba», ha comenzado diciendo, haciendo referencia a su ausencia en anteriores ediciones y al motivo simbólico que la ha llevado a vestirse de flamenca este año.

María del Monte en la Feria de Abril de Sevilla. (Foto: Gtres)

Y es que su frase no es casual: su regreso al traje tradicional sevillano coincide con un momento vital de reflexión y resistencia. «En la vida lo único que hay que desear es salud. Me encuentro bien, sin entrar en detalles, pero bueno, hay que seguir empujando y tirando hacia arriba. No hay más», ha añadido con esa mezcla de realismo y entereza que siempre la ha caracterizado. Estas palabras dejan entrever que María del Monte está atravesando un momento delicado en lo emocional, pero con la misma fuerza y actitud positiva que ha demostrado a lo largo de su trayectoria pública.

Con respecto a Inmaculada Casal, María, que ha sabido mantener su vida personal con discreción durante años, se ha mostrado especialmente cercana. La cantante ha explicado que Inmaculada tuvo que ser intervenida recientemente por una apendicitis: «La tuvieron que intervenir de apendicitis y está bien. Me da mucha pena que no esté aquí. Está bien», ha repetido, visiblemente afectada por no poder compartir este momento con ella en el recinto ferial. María del Monte e Inmaculada Casal contrajeron matrimonio en 2022 en una ceremonia íntima y muy comentada en el ámbito mediático.

La última vez que María del Monte se dejó ver públicamente antes de su aparición en la Feria de Abril fue durante la Semana Santa en Málaga. En concreto, lo hizo frente a la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo, uno de los momentos más emotivos del Lunes Santo malagueño. Allí coincidió con Terelu Campos, con quien protagonizó un cálido y sentido abrazo que evidenció la estrecha relación que mantienen. «Siempre impacta. La primera que subí a la balconada de la casa hermandad, donde me lo encontré al lado, dispuesto en su trono, tuve la sensación de estar con él de tú a tú y me quedé sin habla. Hoy, Lunes Santo, he ido, y he vuelto a tener esa experiencia. Pero, conociéndola, es que no tiene nada que ver… me ha vuelto a pasar. El efecto es el mismo, pero no es lo mismo», dijo la artista a El Sur.