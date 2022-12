Ana María Aldón está pasando por un momento complicado. Más allá de su separación de José Ortega Cano y la mudanza a su nueva casa, en los últimos días, la colaboradora ha tenido que hacer frente a las duras declaraciones de su hija Gema en una revista, en las que aseguraba que se había sentido abandonada por ella. Unas palabras que hicieron mucho daño a la ex mujer del torero, que ahora se ha sometido a una regresión hipnótica de la mano de Jorge Astyaro, en la que ha recordado algunos de los episodios más dramáticos de su vida.

Este domingo, durante su intervención en el programa Fiesta, la colaboradora ha comentado cómo ha sido este proceso e incluso se ha vuelto a someter a una nueva hipnosis en directo, tras la cual ha asegurado sentirse muy bien. Entre las cosas de las que ha hablado la andaluza se encuentra el nacimiento de su hija mayor, Gema, pero también ha contado detalles de cómo vivió la etapa en la que José Ortega Cano estuvo en la prisión zaragozana de Zuera.

Ana María ha contado que se sintió muy sola cuando nació su hija mayor: «fue un trauma muy gordo. Yo esperaba toda la noche que vinieran mi madre, mis hermanas… Tenía solo 17 años. Me dejaron sola, cada uno por sus motivos. Mi madre estoy segura que le hubiera gustado estar a mi lado, pero mi padre vivía entonces. El padre de mi hija sí que estuvo la noche del parto, pero yo estuve muchas noches sola en la silla de un hospital llena de puntos», ha revelado la colaboradora.

La andaluza apenas ha podido contener la emoción cuando se ha sincerado sobre una enfermedad que tenía Gema: «la niña tenía un problemita de corazón y no sabía si iba a sobrevivir. No sabía lo que era peor, si que la niña tuviera un problema o que una doctora me hablara así. Me sentía tan mal», ha asegurado Ana María, que ha dicho que su situación era muy difícil.

Una infancia complicada

Sin duda, una de las confesiones más duras por parte de Ana María ha sido relativa a su infancia. Ana María Aldón ha reconocido que en su niñez fue víctima de malos tratos: «he vuelto a sentir ese dolor físico. Los verdugones, la sangre, eran como latigazos. Ese dolor que te escuece. El emocional viene después», ha dicho Ana María, que es la pequeña de seis hermanos.

La andaluza ha recordado que al cumplir la mayoría de edad incluso llamó a la policía para denunciar a su padre, pero es algo de lo que no se arrepiente. «Me siento bien de haberlo hecho». Aún así, en cierta medida, intenta comprender la actitud de su progenitor. «Tengo que decir algo y es muy importante. Yo fui niña y sufrí esas consecuencias de otro niño, que con seis meses se quedó huérfano. Mi padre sufrió unas consecuencias muy duras. No quiero justificarle, pero intento comprenderle», ha declarado.