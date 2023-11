Albert Rivera celebró ayer uno de sus cumpleaños más tristes. El ex líder de Ciudadanos perdía a su padre, de manera repentina, el pasado 20 de agosto a causa de un problema de corazón. El fallecimiento de Agustín Rivera, a los 71 años, dejaba conmocionado a toda su familia y en especial a su hijo, que declaraba que moría «de dolor» solo con pensar que se había ido de su lado. Tan solo tres meses después, Albert se ha enfrentado a una fecha clave en el calendario brindando a su salud.

Albert Rivera / Gtres

«Cumplo un año más, pero no ha sido un año cualquiera… Esta tarde he soplado las velas con mi hija Lucía, uno de los amores de mi vida. El otro amor es Daniela, mi hija mayor. Y es el primer cumpleaños donde ya no está mi padre, ni en el que tampoco recibiré su llamada. No es fácil celebrar cuando te falta para siempre uno de los tuyos. Pero precisamente por lo que él querría, voy a celebrarlo, y varias veces si hace falta. Brindaremos a su salud», empezaba escribiendo este 15 de noviembre en sus redes sociales junto a la imagen de una tarta.

«Para mí ha sido un año complejo, con momentos muy duros, con momentos tristes… pero también con momentos preciosos e ilusionantes. Pero así es la vida, bonita, aunque a veces duela. Todo depende de la actitud con la que la afrontes cada momento y cada etapa. Espero que estos 44 años me traigan serenidad y felicidad. Y que las pequeñas cosas cobren tanto protagonismo en mi vida como los grandes sueños e ilusiones», destacaba antes de agradecer a todos sus amigos las felicitaciones que había recibido durante el día.

Lo cierto es que, desde que muriese su padre, Albert Rivera se ha mantenido alejado de la vida pública pasando el doloroso duelo tras su último adiós. En tan complicados momentos, el abogado contó con el apoyo de la que fuera su pareja durante más de cuatro años y madre de su hija pequeña, con la que había roto su relación tan solo meses antes. Fue Luis Rollán, amigo de Malú, quien se encargó de comunicar la noticia asegurando que no había «un motivo concreto» que hubiese propiciado la separación, sino más bien un «desgaste» en la vida de la pareja.

Albert Rivera y Malú tras el nacimiento de su hija Lucía / Gtres

De la misma manera, Rollán destacó que no había terceras personas implicadas en el final de su historia de amor y que, a pesar de que era una ruptura definitiva, ambos guardaban una buena relación, sobre todo por la hija que tienen en común. Prueba de ello fue el viaje de Malú a Málaga para despedir al padre de su ex pareja en el tanatorio.

Precisamente, en ese mismo mes de agosto se revelaba que Albert Rivera había comenzado una relación con Carla Cotterli, con la que era fotografiado a principios de octubre pasando un relajado día de compras en un centro comercial. Desde luego, tal y como destacaba el ex político en la carta que publicaba ayer por su cumpleaños, el último año ha sido de lo más agitado en su vida personal y profesional.