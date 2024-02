Alba Muñoz confirma la ruptura secreta entre María del Monte y Antonio Tejado

La impactante detención de Antonio Tejado por su presunta implicación en robos de viviendas en Sevilla ha sacado a la luz algunos detalles de su tormentoso pasado. Una de las viviendas afectadas por estos robos fue la de su tía María del Monte, por eso la cantante se ha visto envuelta en el escándalo. En este contexto, Alba Muñoz ha dado una entrevista para brindar todos los detalles sobre la relación que mantenían la artista y Antonio.

Durante su etapa televisiva, Antonio Tejado ha participado en diversos programas en los que ha hablado sobre su relación con su tía. Inicialmente, este vínculo parecía idílico, tanto que María del Monte hablaba de su sobrino como si fuera un hijo para ella. Teóricamente su mujer, Inmaculada Casal, compartía este sentimiento.

Alba Muñoz en su entrevista / Telecinco

Sin embargo, hubo momentos en los que la relación entre ambos atravesaba dificultades e incluso se habló de ello en televisión. Alba Muñoz ha recalcado que Antonio no recibió el apoyo por parte de su familiar durante los seis años en los que estuvieron juntos. Por ese motivo rompieron, a pesar de que en los últimos meses hayan estado más cerca.

Alba Muñoz destapa un dato inédito

«Antonio no ha tenido el apoyo de su tía en los seis años que yo he estado», asegura Alba en ¡De Viernes! Y después ha profundizado en varios detalles que no dejan lugar a dudas. «Lo que he presenciado es una relación inexistente, en la que él ha hecho más esfuerzos por mantenerla que ella», insiste.

Alba Muñoz en ‘¡De Viernes!’ / Telecinco

La exmujer de Antonio Tejado promete que la relación entre María de Monte y su sobrino estaba rota, a pesar de lo que daban a entender. De cara al público la situación era una y de puertas para dentro todo cambiaba.

Estas confesiones apuntan a una tensión entre Antonio Tejado y María del Monte que nadie conocía. La relación familiar y los posibles desacuerdos entre ambos podrían arrojar luz sobre los motivos detrás de los presuntos delitos de la banda que ha sido detenida en Sevilla. En Teleicnco recalcan que los atracadores que entraron en casa de María conocían informaciones que solo saben los más cercanos a la cantante.

Alba Muñoz señala a María del Monte

Alba Muñoz ha mantenido el mismo discurso a lo largo de la entrevista. Comprende perfectamente que María del Monte esté en shock, pero promete que su vínculo con Antonio no es tan especial como todo el mundo piensa. Asegura que, durante los años en los que ella estuvo casada con Tejado, “no hubo ninguna llamad de apoyo”.

María del Monte e Inmaculada Casal en los Juzgados de Sevilla / GTRES

Es más, garantiza que han estado una temporada sin cruzar palabra. “Que a mí me conste han estado tiempo sin hablarse y la han retomado recientemente”. La muerte del padre de Antonio, hermano de María, acercó a la familia y desde entonces la situación era menos tensa. Pero Muñoz promete que la cantante no prestaba demasiada atención a su sobrino.

“Durante los seis años de relación nuestra era prácticamente inexistente. Yo voy a poner un ejemplo: mis tías me adoran, soy más que una sobrina y mis hijos son igual o mayor para ellas”, declara en el programa presentado por Santi Acosta.