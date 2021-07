Alba Díaz da positivo en COVID-19 y explica cómo se encuentra

Alba Díaz no va a despedir el mes de julio como a ella le hubiera gustado. La influencer ha dado positivo en COVID-19 tras llegar de un viaje a Málaga y de visitar otros tantos destinos este verano. Desconoce cómo y dónde se ha contagiado del virus pero lo único cierto es que se encuentra en casa confinada. Desde allí ha contado a sus seguidores los pasos que ha seguido y cómo se encuentra.

Todo comenzó con unos síntomas que parecían ser los propios del coronavirus. La hija de Vicky Martín Berrocal se hizo una prueba de antígenos con resultado negativo, pero no quedó muy conforme. Así lo cuenta ella: «Hace dos días me hice la prueba de antígenos y di negativo, pero me encontraba fatal y me hice la PCR…No era una gripe normal (….) Esos días me quedé en casa porque no estaba convencida al cien por cien y he dado positivo. Estoy comiéndome una ensalada como si nada. Llevo tres días en casa», ha explicado.

En su caso no puede decirse que tenga un cuadro asintomático, más bien todo lo contrario. Por eso, Alba Díaz ha querido utilizar su perfil en Instagram como altavoz para dar un consejo a sus 254.000 seguidores: «Tengo tos, cansancio, mocos, he perdido gusto y olfato. Esos son mis síntomas…di negativo en la de antígenos y positivo en la PCR al día siguiente. Solo digo eso. Cuidaos que está el tema que no veas».

Por delante tiene 10 días de solitaria y dura cuarentena que la buena de Alba intentará llevar como pueda. El suyo es un buen ejemplo de que la relajación no es buena aliada cuando se habla de la pandemia que tanto ha cambiado y condicionado nuestras vidas. Incluso, hay varios ‘followers’ que han querido mostrar su solidaridad con ella ofreciéndose a llevarle compra o lo que necesite.

Su inoportuno contagio le llega tan solo unos días después de un día muy especial. Alba Díaz estuvo presente en la plaza de toros de Fuengirola, en Málaga. Hasta allí se desplazó para apoyar a su padre, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ en su reaparición en los ruedos. Pero no fue una tarde tranquila. La joven acabó llorando en los brazos de Virginia Troconis cuando un morlaco propinó una aparatosa cogida al torero que se saldó, a pesar de todo, con tan solo un golpe y una rotura de la taleguilla. Fueron instantes de mucho nerviosismo pero que afortunadamente quedó en un susto.

Estas imágenes dejan claro que Alba Díaz tuvo contacto estrecho con otras personas, que ahora se ven comprometidas a hacerse pruebas de detección de COVID-19 para descartar contagios. Una de ellas fue Anita Matamoros. La hija de Makoke es muy amiga de Alba y ambas compartieron momentos hace cuatro días.