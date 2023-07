Alba Carrillo, ni embarazo ni nuevo trabajo: este es su sorprendente proyecto

Alba Carrillo está en boca de todos. Parece que su despido de Mediaset (que ni ella misma se esperaba) ha sido el empujón que necesitaba para hacerse oír en los medios de comunicación, o al menos intentarlo. Ya no es un rostro habitual de la pequeña pantalla, pero su carácter destructivo sigue presente, pues si hay algo que siempre la ha caracterizado es la sinceridad -aquella que muchos tachan de sincericidio-. Sea como fuere, lo cierto es que la ex colaboradora de Telecinco tiene poco que callar y mucho que contar, y así lo ha hecho saber con su última publicación en la que todas las miradas han ido a parar al mismo lugar: ¿un nuevo embarazo?

«Hay algo que he llevado en secreto y de lo que quiero haceros participes. Ya lo saben algunas de las personas más importantes de mi vida», ha escrito en Instagram, junto a un vídeo de las reacciones de su círculo cercano al abrir una misteriosa caja rosa. Tal y como ella misma ha explicado a sus seguidores, la buena nueva que tiene pensado dar es un proyecto que comenzó el pasado mes de enero en completa soledad y que ahora se ha visto con las ganas de compartir. «Ha sido la cosa más ilusionante de mi año y estoy deseando compartirlo con vosotros y que os haga tan felices como a mí. ¿[email protected] para la vida?», ha sentenciado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

El post no ha tardado en llenarse de conjeturas, aunque todas han apuntado hacia una nueva maternidad. Y es que, cabe recordar que fue el pasado mes de noviembre cuando la televisiva, tratando el tema de la fertilidad de Ana María Aldón en el programa Fiesta, habló de sus planes de familia: «Yo ya he congelado los óvulos, ya solo me falta el último paso». Tras esto, reveló que quería ser madre por segunda vez cuanto antes, fechando como tope «el año que viene».

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La propia Alba Carrillo ha destapado el interrogante en cuestión de horas. El anuncio que quería hacer era el de su primer libro: Lista para la vida. El debut de la excolaboradora como escritora verá la luz el próximo 5 de octubre y ya se puede reservar en grandes almacenes a cambio de 18,95 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

No obstante, no es la primera vez que trata el tema de la maternidad de forma pública. Ya en octubre de 2021, intentando explicar el motivo de peso por el que su madre estaba en Secret Story, la colaboradora se vio en la obligación de confesar que no se trataba de motivos económicos. «Yo quiero volver a ser mamá, probablemente sea sola y esto solo lo he hablado con mis amigos del Fresh. Mis padres van a estar a mi lado y ayudándome. En principio sería por inseminación artificial con un donante anónimo», declaró, subrayando que había congelado sus óvulos antes de los 35 por recomendación médica, pero que se trataba de un proceso muy duro en el que necesitaba que tuviesen más empatía con ella.

Alba Carrillo embarazada / Gtres

Por el momento, Alba Carrillo no va a aumentar la familia, y no dará la bienvenida a un hermano o hermana pequeña de Lucas, el hijo en común con Fonsi Nieto. El pequeño nació el 17 de octubre de 2011 y así lo anuncio su padre en su cuenta de Twitter: «Acaba de nacer Lucas, todo ha salido a la perfección, él y la madre se encuentran perfectamente, los tres os mandamos un besito, Alba, Lucas y Fonsi». Ahora, el primer hijo de Alba Carrillo podría convertirse en el perfecto hermano mayor, pero para eso habrá que esperar.