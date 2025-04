Alaska ha publicado en su perfil de Instagram, donde reúne cerca de un millón de seguidores, una fotografía en la que aparece sin el parche que llevaba en su ojo izquierdo tras sufrir una trombosis ocular a finales de 2024. De esta manera, la cantante confirma que su recuperación es positiva.

«Vuelta a la realidad después de unos días de vacaciones en Benidorm con mamá ¡Viva Benidorm!», ha indicado en el post en el que aparece junto a su progenitora. Ambas posan de lo más sonrientes ante el objetivo de la cámara con la playa de fondo como escenario principal.

A principios de enero, Alaska quiso aclarar algunos puntos sobre el motivo por el que llevaba parche. Para evitar cualquier especulación al respecto fue la propia cantante la que reveló detalles de lo que le había ocurrido. «Lo de tu ojito por cierto, que veo en todos los sitios en todas las redes, en todas las revistas, a mi me ha preocupado un poco, así que acláranoslo» dijo en un primer momento Ana Rosa Quintana durante una emisión de TardeAR.

«Es un trombo, es decir, tengo la vena centra de la retina afectada, hizo aquí como un árbol de Navidad, muchos flashes de colores y de ahí fue a negro el ojo», aclaró la intérprete de Dramas y comedias. «Me he encontrado con los titulares de que me iba a quedar tuerta. Yo estoy con vosotros todas las tardes, con los directores de las revistas de corazón, con mis compañeros de esRadio, y saben que hay una muy pequeña evolución en la visión, muy pequeña, pero existe», añadió.

Durante aquella intervención, en la que volvió a hacer gala de su habitual naturalidad, Alaska, también quiso actualizar cómo se encontraba. «Sigo con el tratamiento de corticoides y estamos buscando una causa, que también es importante. Hay un tratamiento un periodo en el que pueden seguir evolucionando las cosas, no voy a decir que va a evolucionar 100% porque no lo sabemos, pero podría evolucionar 100%», puntualizó.

Por otro lado, aclaró también que no era «un ojo funcional en este momento, no podría leer, no podría veros las caritas, pero ha evolucionado un poquito con el tratamiento». Además, hizo gala de su humor diciendo que «que tranquilidad solo maquillarse un ojo porque no hay que buscar simetría», comentó, entre risas. De esta manera, la artista explicó con detalle cómo vivió este achaque de salud que tuvo y del que, afortunadamente, se está recuperando.