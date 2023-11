Aitana y Sebastián Yatra han puesto tierra de por medio a los rumores de crisis entre la pareja y desmentido por ende, su ruptura, en las últimas horas. Los tortolitos han puesto rumbo a México, donde la cantante ofrecerá, este fin de semana, dos conciertos en el marco de Alpha Tour, su tercera gira de conciertos, para la promoción de su tercer álbum de estudio, Alpha, que cuenta con más de una veintena de espectáculos repartidos en hasta siete países distintos.

Si bien es cierto que, fiel a su hermetismo para con todo lo que respecta a sus vidas privadas, no han subido nada juntos en el país azteca a sus redes sociales, donde suman más de treinta millones de seguidores; sí lo han hecho por separado en el mismo lugar y, prácticamente, a la misma hora. «Aquí estamos otra vez en uno de mis lugares favoritos, México, el viernes 24 Auditorio Nacional. Alpha Tour, qué ganitas», ha escrito la ex concursante de Operación Triunfo. «Retratos de hoy», han sido las palabras del intérprete de Tacones Rojos u Ojos marrones.

FOTO

Los rumores de crisis entre Aitana y Sebastián Yatra comenzaron a sonar con fuerza, sea como fuere, después de que el colombiano no acudiera a la gala de Los40 Music Awards, en el WiZink Center de Madrid, y Aitana, por su parte, sí lo hiciera y con el pelo teñido del mismo color que lucieron Karol G, Shakira y Rosalía tras su separación de Anuel, Gerard Piqué y Rauw Alejandro, respectivamente: el rojo. Pero, teorías a parte, durante su discurso tras ser galardonada con el premio a Mejor Videoclip por Las Babys y Mejor Álbum por Alpha, no hubo ninguna mención a Yatra quien, además, se encontraba celebrando su veintinueve cumpleaños, por todo lo alto, en Uruguay. Tampoco las hubo durante el tiempo que Aitana desfiló por la alfombra roja previa al evento, ni días después, en el concierto que ofreció en la capital; en el que sí se vio, no obstante, al cantante, en un palco VIP.

Tras esto, sea como fuere, llamó poderosamente la atención también, la ausencia de Aitana en la boda del hermano de Sebastián Yatra, en Colombia, y el hecho de que en esos días, la de Barcelona se escapara a Zarauz para acudir al funeral de un amigo al que, curiosamente, también fue su ex, Miguel Bernardeau. En la localidad en la parte oriental de la comarca de Urola Costa, en Guipúzcoa, Aitana y Miguel se mostraron tranquilos aunque, y pese a las circunstancias del momento, desataron todo tipo de especulaciones entre los allí presentes por una posible reconciliación entre los dos.

FOTO

Del mismo modo, también fue muy sonado a ojos de la crónica social de nuestro país, el plantón de Aitana, hace ahora una semana, a la vigesimocuarta entrega de los Premios Grammy Latinos que, por primera vez, se trasladaron fuera de los Estados Unidos. Concretamente, hasta el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla. Hasta allí se desplazaron personalidades tan reconocidas como Danna Paola, Paz Vega, Vicky Martin Berrocal, Marc Bartra, Naty Peluso, David Bisbal y, por supuesto, Sebastián Yatra, quien ejerció de presentador.