Del Teatro Real a las críticas: el agridulce cumpleaños de Carla Vigo

Carla Vigo cumple esta semana 21 años, pero la sobrina de la Reina Letizia ha querido aprovechar el fin de semana anterior a su cumpleaños para festejar con su círculo de amigos este aniversario tan especial. La joven, que en los últimos tiempos ha tenido una gran exposición mediática, no ha dudado en compartir con sus seguidores en las redes sociales algunos detalles sobre cómo ha celebrado este cumpleaños.

El sábado por la tarde, la nieta mayor de Paloma Rocasolano se trasladaba con su novio hasta el Teatro Real, donde disfrutaba de la ópera La Cerenterola. Curiosamente, ahce algunas semanas, los Reyes iban a a ser los encargados de presidir el estreno de esta función en el coliseo madrileño, pero su viaje de emergencia a La Palma para conocer la situación de los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja hizo que fuera doña Sofía quien acudiera al acto. No se sabe qué ha llevado a Carla a asistir a la función en el Teatro Real, aunque la joven se ha mostrado muy feliz durante la velada.

Sin embargo, no ha sido esta la única celebración de la que ha disfrutado por su cumpleaños. Y es que su grupo de amigos le ha preparado una fiesta por todo lo alto de la que ella ha dado cuenta a través de las redes sociales. Vestida con un ajustado vestido de en color metalizado, con cuello halter y por debajo de la rodilla, que resaltaba su figura, Carla ha celebrado este día tan especial con la compañía de su novio y amigos, entre los que no faltaba Amor Romeira.

A pesar de que la sobrina de la Reina Letizia lo ha pasado en grande, no han faltado las críticas que le han llegado a través de las redes sociales. Algunas personas han comentado el look de Carla y lo han hecho de una manera poco constructiva, criticando su figura, a lo que ella no ha dudado en responder con contundencia: “¿qué pasa, que por tener caderas anchas ya no me puedo poner vestidos ajustados o cómo va esto? O porque por mi forma del cuerpo se me marca un poco la tripa… señores, se llama tener órganos y, de hecho, es que no es ni sano ser plana del todo porque no los proteges, a ver si estudiamos un poco y dejáis de decir chorradas, por favor», ha escrito en los stories de su perfil, en los que también ha querido recalcar que está muy contenta con su cuerpo: “con cosas así creáis inseguridades que a lo mejor una persona no tenía, yo me veía diosa con ese vestido y al que no le guste que mire a otro lado y ya”, ha sentenciado.

Por ahora no se saben los planes de Carla Vigo de cara al día concreto de su cumpleaños o si aprovechará para hacer algún tipo de plan más privado en compañía de los miembros de su familia, de los que nunca da detalles en las redes sociales.