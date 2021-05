Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset, primeras palabras tras su ruptura

Hace alrededor de un año Ágatha Ruiz de la Prada compartía la mejor de las noticias, volvía a estar ilusionada en el amor gracias a un hombre llamado Luis Gasset, que hasta la fecha no era conocido en las páginas del papel couché. Lo suyo avanzó rápido y tras pasar momento decisivo en los primeros meses del coronavirus, pues el empresario tuvo que estar ingresado, parecía que su historia marchaba bien. Este miércoles, sin embargo, la revista ‘¡Hola!’ aseguraba en sus páginas -previa confirmación con Ágatha- que el romance ha llegado a su fin.

Apenas unas horas después de conocerse la noticia, la propia diseñadora le dedicaba unas cariñosas palabras a su ya exnovio, al que asegura tener una gran estima. «Estamos bien. Ha acabado todo muy bien», ha asegurado Ruiz de la Prada, que ha aprovechado a los medios su preocupación por ella. Tal y como ha añadido, no ha habido terceras personas y no se plantea ninguna relación a corto plazo. «De momento, descansito para el corazón. Pero bien», ha dicho con su particular sentido del humor.

Si bien no se conoce el motivo por el que han decidido emprender caminos por separado, lo cierto es que ha quedado claro que la ruptura ha sido buena. «La verdad que es un amor, estoy feliz de haber tenido un novio tan guay», ha dicho sobre el director general de la casa de subastas de arte y joyas Ansorena. Ágatha también ha desvelado que su hija Cósima no sabía nada de la ruptura, ya que se encuentra en Londres, pero seguramente se llevaría un disgusto. «Los niños están bastante enfadados conmigo, aunque Cósima no lo sabe, solo Tristán».

Ágatha Ruiz de la Prada no ha sido el único que se ha pronunciado. Su ya expareja, Luis Gasset, también ha tenido palabras hacia ella, y en el mismo sentido. «Es estupenda, de verdad, una suerte. Yo estoy fenomenal», ha comentado el ejecutivo, que ha atendido de manera muy amable a los medios de comunicación. Además, al igual que ella, ha asegura que el que ya no sean novios no significa que rompan el contacto, «vamos a seguir teniendo relación, somos amigos», ha asegurado. «De Ágatha lo destacaría todo. Es bárbara», ha dicho sobre la famosa diseñadora, de quien parece guardar un gran recuerdo. Algo similar opina sobre los dos hijos de esta, a quienes define como «estupendos». «Ágatha tiene suerte de tener unos hijos así», ha añadido sobre los jóvenes.

Al igual que ella, Luis, que es viudo, también es padre de dos hijas, Belén y Lucía, pero ha preferido no hablar sobre ellas. Sin embargo, si que se conoce que contaba con su beneplácito en esta historia de amor. «Ágatha siempre está pendiente de nosotras y nos divertimos. Estamos encantadas», afirmaba Blanca hace unas semanas a las páginas de ‘¡Hola!’. Por su parte, Cósima Ramírez aseguraba que veía a su madre «muy entusiasmada». «Lo he conocido y es maravilloso, muy educado», añadía sobre el ya ex de su madre, que había vuelto a sacarle una sonrisa tras un tiempo difícil. «Antes se acostaba todos los días a las ocho y ahora se va de juerga», añadía divertida, desvelando la forma de ser de esa nueva y jovial Ágatha.

Son embargo, al final no pudo ser y a día de hoy han optado por emprender caminos por separado. Pero en la vida nunca se sabe y, dado que no van a perder contacto, no hay que descartar que en un futuro se den una segunda oportunidad algo que al menos el empresario no ha querido descartar en estas primeras declaraciones.