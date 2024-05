Muchas más canas, pero la misma sonrisa: la sorprendente evolución de Rodolfo Sancho en Tailandia

Se acabó el tiempo. El juicio contra Daniel Sancho ya ha terminado y el juez ha avisado de que dictará sentencia el próximo 29 de agosto. Hasta entonces el cocinero español tendrá que permanecer en la prisión de Koh Samui, el mismo centro penitenciario que Rodolfo Sancho ha visitado en tantas ocasiones durante este año. Su actitud ha ido cambiando: primero ha guardado silencio, después ha hablado para pedir respeto y más adelante se ha enfadado, pero ¿a qué se deben tantos cambios?

Lo único que no varía es su sonrisa. Hay que recordar que Rodolfo Sancho pertenece a una de las familias más importantes de la industria de la interpretación, por eso sabe lidiar bien con los medios. Eso no quiere decir que nunca haya perdido la paciencia, de hecho advirtió a los paparazzis del riesgo que estaban cometiendo al hacerle fotos durante el proceso judicial que ha seguido su hijo en los últimos días.

Rodolfo no ha estado solo. Se ha rodeado de un buen equipo de abogados. Trabaja de forma coordinada con expertos españoles y taliandeses para intentar que Daniel Sancho pueda salir de prisión, que es su principal objetivo. El joven asegura que la muerte de Edwin Arrieta no fue un asesinato, aunque la familia de fallecido insiste en que todo estaba premeditado.

Así ha sido la evolución de Rodolfo Sancho

Durante su última estancia en Tailandia, Rodolfo Sancho ha intentado endulzar su relación con la prensa. Ya ha coqueteado de forma activa con varios medios. Hay que señalar que dio una entrevista en una publicación destinada a la crónica social y que participó en un documental de HBO. Es decir, ya no puede negar a los periodistas.

Rodolfo no se siente cómo estando en el centro de la noticia, sobre todo porque su pasado sentimental está viendo la luz. Actualmente mantiene una relación con la actriz Xenia Tostado, pero Daniel es fruto de su historia con Silvia Bronchalo. ¿El problema? Que este romance no terminó bien, de hecho la expareja no ha coincidido ni una sola vez desde que empezó el escándalo de Daniel.

El pasado viernes 3 de mayo, Rodolfo Sancho se reunió con su equipo de abogados para poner en marcha su regreso a Eapaña. Está previsto que aterrice en la capital el próximo lunes. Allí le esperan muchos medios que están deseando saber su opinión y tendrá oportunidad de demostrar si ha aprendido lidiar con las situaciones de estrés.

La reportera María Vicnete, de La mirada crítica, insiste en que la defensa de Sancho está satisfecha por todo lo que ha pasado en el juicio. Según esta fuente, tanto Rodolfo como Daniel tienen esperanza en que la sentencia del juez sea favorable.

El equipo de Rodolfo Sancho pasa a la acción

Juango Ospina es el encargado de representar legalmente a la familia de Edwin Arrieta, la verdadera víctima de toda esta historia. Durante el tiempo que Rodolfo ha estado en Tailadia ha intentado ser prudente para no ofender al entorno del colombiano. Sin embargo, el abogado de los Arrieta insiste en que Daniel estaría disfrutando de ciertos privilegios.

Carmen Balfagón, portavoz de Sancho, ha dado un golpe en la mesa para negar esta información: “Estoy refiriendo a las declaraciones de mi compañero Juango Ospina. Es que es muy grave lo que se está diciendo. Gravísimo. Ningún abogado en ejercicio en España nos atreveríamos a decir que un juez o un jurado están comprados. ¿Por qué se está diciendo en Tailandia?”

Cada vez tiene más canas y hay signos que evidencian las secuelas lo que pasó entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta, pero la sonrisa de Rodolfo de momento no se ha apagado. ¿Durará hasta agosto, cuando el juez tiene previsto dictar sentencia?