La actitud de la infanta Elena ante la última entrevista de su hija, Victoria Federica

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid ha vuelto a reunir este miércoles, 29 de mayo, a una larga lista de rostros conocidos del país con motivo de continuar celebrando la festividad de San Isidro. Entre todos los asistentes, sin duda una de las que más miradas ha acaparado a su llegada ha sido la infanta Elena. Sonriente y con su fetiche combinación de chaqueta y sombrero, la hermana del Rey Felipe VI ha hecho su entrada al coso taurino y, como no podía ser de otra manera, antes de tomar asiento, ha sido preguntada por la entrevista concedida por su hija, Victoria Federica, a Vicky Martín Berrocal, en el podcast A solas con…

Lejos de pronunciarse, la infanta Elena ha preferido optar por el silencio, alargando así el gran misterio que se ha generado sobre lo que opinará ante la creciente presencia de su hija en la esfera pública. Tampoco ha dado ningún tipo de declaración acerca de las últimas informaciones que indican que la apodada como ‘Vic’ en el universo 2.0 podría hacer su debut como actriz más pronto que tarde. No obstante, cabe destacar que Tomás Páramo, íntimo amigo de la influencer si que dio un paso al frente para desmentirlo.

La Infanta Elena en la Plaza de Toros de Las Ventas. (Foto: Gtres)

Aunque durante la jornada de este 29 de mayo, la hermana del soberano ha acudido en solitario a disfrutar de una tarde toros, lo cierto es que por todos es sabido que es una afición que comparte con Victoria Federica, confesa seguidora de la tauromaquia. Se desconocen los motivos que han impedido a la creadora de contenido acudir a Las Ventas, aunque según lo publicado en sus redes sociales, ha disfrutado tan solo unas horas antes de una comida en Casa Neutrale, un prestigioso restaurante madrileño ubicado en la Plaza de Cataluña número dos.

La Infanta Elena en la Plaza de Toros de Las Ventas. (Foto: Gtres)

La buena relación entre madre e hija

Aunque tanto la infanta Elena como Victoria Federica siempre han sido muy celosas de su intimidad, lo cierto es que la creciente presencia de la sobrina del Monarca en las redes sociales ha hecho que se conozcan más datos acerca de la relación que mantienen madre e hija. Sin ir más lejos, rompiendo con su eterno blindaje, Victoria Federica acudió en calidad de invitada al podcast presentado por Vicky Martín Berrocal llamado A solas con… donde habló como nunca sobre cómo era su progenitora en la intimidad.

Victoria Federica en el podcast ‘A solas con…’. (Foto: YouTube)

«Somos muy amigas. Tenemos momentos muy buenos. El mejor momento era cuando montábamos juntas a caballo. El campo para mí es paz, y al lado de tu madre es un lujo. […] Para mí, es un ejemplo de todo. Es un poco lo que voy a ser de mayor. Yo quiero ser como ella. Voy cogiendo cositas cada vez y me las voy inculcando. Intento tener cosas suyas en mí […]. Ella tiene su vida y yo tengo la mía. Ella me deja hacer. Me da consejos de vida y yo los agarro y me van acompañando, como cualquier madre», confesaba.