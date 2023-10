Nuevo revés de salud para Jorge Javier Vázquez. El presentador ha acudido de urgencias al hospital madrileño Sanitas La Zarzuela, por un nuevo achaque en su estado que tendría que ver, según ha trascendido en los últimos minutos, con una grave dolencia en su brazo izquierdo. Si bien el catalán no se ha pronunciado al respecto, por el momento, sobre lo sucedido, todo apunta a que tendría que ver con la afección que padece en esta parte del cuerpo desde 2010.

Ese año, cabe recordar, Jorge Javier fue intervenido de una fractura del apófisis coronoide, la parte superior del radio y la preturberancia del hueso del codo; tras una caída en el interior del domicilio que el presentador posee en Madrid. Jorge tuvo que llevar su brazo en cabestrillo hasta su recuperación. Sin embargo, tal y como ha confirmado él mismo en varias ocasiones durante sus apariciones en televisión, dicha lesión sigue provocándole molestias.

Jorge Javier Vázquez a su llegada a un juicio contra la Fabrica de la Tele en Madrid / Gtres

Este percance se produce, sea como fuere, apenas unos días después de que Jorge Javier acudiera, en calidad de padrino de la novia, a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, en Sevilla; y lo cierto es que no es el único para el periodista en lo que va de año. Este 2023, la salud de Jorge Javier Vázquez ha sido un tema recurrente en la crónica social de nuestro país, y de preocupación para su círculo más cercano y sus cerca de novecientos mil seguidores en Instagram. Sin ir más lejos, el pasado mes de mayo, tras el anuncio oficial del fin de Sálvame tras catorce años ininterrumpido de emisión en la pequeña pantalla, Mediaset anunció «la baja temporal» de Vázquez «por prescripción médica».

Jorge se mantuvo alejado de la televisión y del foco mediático durante tres meses, hasta el estreno de su nuevo pero breve proyecto profesional en Telecinco, Cuentos Chinos. «El 18 mayo yo acabo en urgencias en un hospital por una subida de tensión. Evidentemente nadie acaba en urgencias porque sí. Me di cuenta que había llegado el momento en el que no podía seguir tirando de mí y tomé la decisión, acertadísima, de parar porque no podía seguir en esas circunstancias», explicó entonces.

Jorge Javier Vázquez en un evento en Madrid / Gtres

Otros ‘sustos’ de Jorge Javier Vázquez

Al margen de este año, el natural de Badalona ha sufrido otros problemas de salud. El gran susto se lo llevó en 2019, cuando sufrió un ictus. Jorge se marchó a Marrakech a pasar un fin de semana con una amiga cuando de repente perdió el conocimiento. «El sábado me desmayo y quedo inconsciente como tres minutos, sin embargo, al despertarme no noto absolutamente nada y continúo sin problemas mi vida en Marrakech», explicó.

En 2021 también tuvo que hacer frente a una laringitis aguda y más tarde, durante sus vacaciones de 2022, en Perú, sufrió un episodio de «mal de altura» que desembocó en un edema pulmonar por el que tuvo que ingresar a tantos kilómetros de nuestro país.