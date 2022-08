10 prendas TOP que aún puedes comprar en las rebajas de ZARA

Pese a que las rebajas comenzaron hace ya más de un mes, aún quedan algunas prendas TOP disponibles en web por un precio mucho más rebajado del original. Entre los remates de Zara, podemos encontrar vestidos perfectos para la temporada estival, prendas más de cara al invierno o accesorios que pensaste que iban a desaparecer al cambiar de temporada y que han vuelto a la venta por un precio mucho menor. Y es que, en estas terceras rebajas, el gigante de Inditex ha optado por hacer descuentos de hasta el 70% en los últimos artículos que a fecha de hoy aún no se han conseguido vender.

En el apartado de vestidos y monos, la firma cabecera de Inditex cuenta con un LBD ideal para el invierno. Se trata de un vestido de cuello alto y manga larga, con detalle de aberturas, perfecto para cualquier ocasión. Por tan solo 9,99€, Zara tiene disponible un básico en el armario de toda it girl. Si quieres la versión más veraniega e informal de este must have, también está disponible el vestido cut out con escote recto y tirantes finos por 12,99€, la alternativa ideal para las noches de verano.

Dejando a un lado los básicos del vestidor y apostando por algo más arriesgado, Zara cuenta en su página web con un vestido corsetero de encaje y escote en pico en color naranja, por tan solo 9,99€, que sienta como un guante. Siguiendo la tendencia de los colores vitamina, también está disponible un vestido corto con aros y escote en pico, tejido con frunces y tirantes finos en color fucsia por 12,99€.

En la sección de cazadoras y blazers, Zara ha rebajado algunas prendas imprescindibles para comenzar el otoño con un toque de estilo. Desde chalecos crops acolchados por 9,99€ hasta cazadoras denim básicas que todo amante de la moda tendría que tener. Una de las opciones TOP de estas terceras rebajas es la chaqueta efecto ante con capucha y manga larga. Una especie de trench que, este invierno, seguirá en tendencia y que ahora está disponible por tan solo 17,99€.

Para las más clásicas, Zara ha rebajado una blazer cropped de cuadros, con cuello redondo y hombreras, que le da el toque especial con un cierre frontal con botones metálicos. Una opción ideal para hacer de un outfit básico un estilismo rompedor, por solo 12,99€. Y si lo tuyo es la sencillez, también hay de rebajas una sobrecamisa efecto piel en color camel por 17,99€ que le dará el toque especial a tu look.

Para finalizar, en la sección de bolsos y zapatos, Zara ha rebajado algunas de sus joyas más preciadas. Desde un bolso bandolera mini en color fucsia por 5,99€, hasta un bolso de mano de piel con detalle de flecos en color marrón chocolate por 19,99€ pueden ser tuyos ahora en este ‘last chance’. Y, en cuanto a calzado, uno de los zapatos más en tendencia que volveremos a ver este invierno es el mocasín plano, que esta versión cuenta con un detalle de cadena por solo 5,99€.

Si todavía no has pecado en las rebajas, esta es tu oportunidad para conseguir aquellas prendas top que no te atreviste a comprar en su momento y que ahora han reducido su precio hasta un 70%. ¿A qué esperas?