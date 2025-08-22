⁠Natalia Millán confiesa su gran miedo como madre: "Que hagan daño a una criatura te moviliza"

Natalia Millán es, sin duda, una de las actrices más consolidadas de nuestro país. Ha formado parte del elenco de películas y series tan exitosas como El Internado, Un paso adelante, Velvet o Amar en tiempos revueltos, entre muchas otras. También es un rostro muy habitual sobre las tablas del teatro, donde actualmente está completamente volcada con la obra Un Dios Salvaje. En ella, dos matrimonios se juntan para intentar suavizar un problema que ha surgido entre sus respectivos hijos, los cuales han protagonizado una pelea.

Natalia da vida al personaje de Verónica, la madre del pequeño al que le han roto los dientes en la trama y, durante la presentación de la obra (celebrada el pasado 21 de agosto en Madrid), ha intentado explicar cómo ha logrado conectar con su personaje, llevándolo a su lado más personal. «Yo creo que, que seas madre o no, pero si eres madre más, el que hagan daño a una criatura a todos nos moviliza. Pero si encima es tu hijo, pues claro, el instinto de protección de la especie salta ahí como un resorte», comenzaba a decir.

Luis Merlo, Natalia Millán, Clara Sanchís y Juanan Lumbreras en la presentación de la obra de teatro ‘Un Dios Salvaje’. (Foto: Gtres)

Ahondando aún más en su faceta maternal, Millán señalaba que ella tenía normalizado ser una madre protectora, porque considera que es algo «normal en mayor o menor medida». «Lo raro es no serlo porque no es una decisión personal, es un instinto. El instinto de protección de la cría, eso va de serie», expresaba.

No obstante, Natalia destacaba ante los micrófonos de Gtres que, a pesar de ese instinto, es necesario dejar volar a los hijos. «Hay que hacerlo. No es fácil, pero evidentemente hay que soltar. Hay que tener muy claro que esa criatura no es tuya. Ha pasado por ti, ha salido de ti, pero no es tuya. Eso hay que tenerlo muy claro. Hay que ayudarles a ser autónomos. Y darles todas las herramientas posibles para ello», manifestaba.

Natalia Millán en la presentación de la obra de teatro ‘Un Dios Salvaje’. (Foto: Gtres)

En la situación de hoy en día, los jóvenes cada vez retrasan más su emancipación, algo que hace que sus padres vivan con sus hijos hasta que estos tengan casi 30 años en mucho de los casos. Es por ello por lo que ese factor de «dejar volar» se da cada vez más tarde. No obstante, Natalia ha señalado que ella es consciente de que es más «una situación dada por una cuestión económica» que por cualquier otro factor. «Es difícil tener los medios para independizarse. Y bueno, es verdad que puede haber un factor de comodidad. Pero yo lo que creo en ese caso es que si hay una limitación porque las circunstancias no lo permiten, es una faena. Pero si hay un acuerdo de mantener la convivencia o no mantenerla, yo creo que todas las opciones son válidas, siempre que no vengan por una exposición exterior», concluía.

¿Cuántos hijos tiene Natalia Millán?

Natalia Millán siempre ha preferido mantener en un discreto segundo plano su vida personal. No obstante, en alguna que otra entrevista, siempre ha dejado al descubierto aspectos desconocidos de su faceta más íntima. Natalia tiene una hija que se llama Violeta. Nació en 1994 y justo el día antes de soplar las velas de su 4º cumpleaños se tuvo que enfrentar a la repentina muerte de su padre, el cual falleció a causa de un accidente de tráfico. Así, la actriz perdió a su pareja y se hizo cargo de la crianza de la pequeña, la cual, a día de hoy, ya tiene 31 años. «Fue muy duro, mi hija sufrió una de las peores cosas que le puede pasar a un niño», contó en una entrevista a Jorge Javier.

Son pocos los datos que se conocen sobre Violeta, pero se sabe que estudió Bellas Artes y que, a día de hoy, ha querido seguir los pasos de su madre en el mundo de la interpretación. De hecho, ha participado en varias obras de teatro. En 2014, Natalia confesó en Sábado Deluxe que tenía una hija «muy creativa» y que no sabía si era genético o no, pero que tenía «un temperamento artístico clarísimo».