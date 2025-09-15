Juanes anuncia la muerte de su madre y escribe una emotiva carta: "Será imposible acostumbrarme"

Juanes está viviendo un duro momento personal. El cantante ha anunciado en sus redes sociales que el pasado 8 de septiembre falleció su «adorada madre», una noticia que asegura que «nunca hubiera querido escribir». No obstante, ha querido compartir con sus más de 5 millones de seguidores de Instagram cómo se siente ante esta triste pérdida, así como también ha querido deshacerse en halagos hacia su progenitora mientras publicaba un carrusel de fotografías de la misma.

«Mi madre se ha llevado con ella gran parte de mi existencia. Alicia fue sabia, generosa, optimista, la mejor mamá y abuela, la mejor esposa, la consejera, la chistosa, la indispensable, la única, la irreverente, la insustituible, la que siempre tenía una sonrisa o un buen consejo en mis peores momentos de ansiedad, a la que llamaba todos los días, desde donde estuviera, para pedirle su bendición, la que me enseñó la fe a través del amor, la que me enseñó a creer en mí, la que me trajo a este mundo», expresaba.

El intérprete de La camisa negra confesaba que sentía que «se había llevado todo», aunque al mismo tiempo era consciente de que «siempre será eterna» y que su luz inmensa ocupará su vacío». «Se que será imposible acostumbrarme a su ausencia, pero tengo la certeza de que ella estará en todas partes, al mismo tiempo y más cerca de mí», escribía.

Por otro lado, Juanes se mostraba tranquilo porque sabía que Alicia se había reencontrado con su hermana Luz (quien falleció en 2019 a los 50 años tras pasar más de 27 años en coma), su tía Adílea y su padre Javier, y que no tenía dudas de que estaría «feliz, en paz y en descanso eterno». No obstante, al mismo tiempo, señalaba que era consciente de lo que podía significar el duelo al que se enfrentará a partir de ahora, el cual lo consideraba como «un camino indescifrable que quizá dure toda la vida».

Juanes en Toronto, Canadá.

Sobre cómo se encontraba, Juanes señalaba que «estaba buscando la fuerza en sí mismo para continuar», lo cual será más llevadero «con el inmenso agradecimiento a todos y cada uno de los mensajes que le habían llegado de todas partes». «Les agradezco en el alma el detalle que han tenido conmigo y mi familia. Y como decía mi mamá, los adoro», concluía.

Por ahora, se desconoce el motivo de la muerte de Alicia, algo que no ha querido desvelar el propio Juanes en este emotivo mensaje. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, los internautas no han tardado en expresar sus máximas condolencias al artista. «Este texto es la mejor descripción para un ser tan especial», «Mucha fuerza en estos momentos, Juan», «El legado que ha dejado en sus hijos es gigante», «Qué orgullosa estoy de ti y qué amor más bonito», «Te enviamos nuestro amor y apoyo en este momento tan difícil», «La vida es un ratito, pero su amor y su luz son para siempre», «Mi más sentido pésame», escribían algunos usuarios.