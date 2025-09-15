Lolita Flores y la razón por la que vive de alquiler tras toda la vida trabajando

Lolita Flores se ha sincerado con Julia Otero ante los micrófonos de Julia en la Onda, donde ha tratado alguno de los temas más delicados de su vida. Entre ellos, la deuda con Hacienda con la que tuvo que lidiar durante el mandato de Cristóbal Montoro. El que fuese ministro de Rajoy entre 2011 y 2018, está actualmente imputado por crear una «red de influencias». De hecho, debido a eso la artista asegura que sigue viviendo de alquiler pese a llevar toda la vida trabajando. Y es que se vio obligada a vender el piso que tenía en propiedad.

«Vivo de alquiler. Me compré un piso y lo vendí para pagar a Hacienda cuando estaba el señor Montoro», ha explicado. «Me dan ganas de pedirle los dos millones que me quitó en ocho años», alegaba al respecto.

Lolita Flores, en ‘¡De Viernes!’. (Foto. Telecinco)

Una confesión que llegó a sorprender a Otero. «¿Dos millones en ocho años?», le preguntaba sorprendida. «Sí, sin tener nada. Por ingresos pagaba, pero luego se me hacían inspecciones, como a muchos artistas de este país. De reírme nada, no me hace ninguna gracia», replicaba Flores bastante molesta.

Lolita Flores se sincera sobre su deuda con Hacienda

Unas complicaciones que comenzaron justo tras su boda con Pablo Durán en 2010, cuando vendieron la exclusiva del enlace. Ese reportaje, daba pie a una investigación fiscal que derivaba en una deuda millonaria con Hacienda. Sin embargo, y pese a la condena que enfrenta actualmente Montoro, Lolita asegura que eso no quita el sufrimiento que les hizo pasar.

Lolita Flores en la boda de Patricia Sánchez Flores. (Foto: Gtres)

«Aunque la Justicia le ponga en su lugar, ni a mí ni a mis compañeros de profesión nos van a devolver todas las inspecciones que nos han hecho sin sentido y el dinero que nos han quitado», se lamenta al respecto. «Yo ahora estoy bien con Hacienda, gracias a Dios no debo nada», concluye.

Del mismo modo, Flores destaca que ella paga sus impuestos todos los años, «pero una cosa es pagar impuestos y otra que te hagan inspecciones sin venir a cuento y que luego ese dinero que a ti te han quitado vaya a lugares que no tienen nada que ver con los servicios públicos», apunta contundente.

Pese a llevar tiempo soltera, Lolita asegura que está muy feliz y le encanta sentirse «independiente», además de tener «la cama para mí sola, mi tele para mí sola, mi cenicero para mí sola». «Un hombre de 45 o 50 años me vendría muy bien, pero él en su casa y yo en la mía», reconoce entre risas.

La última pareja que le conocimos fue precisamente Pablo Durán, del que se divorciaba en 2015 tras 10 años de relación y 5 años de matrimonio. Una ruptura bastante amistosa, tras la cual no ha vuelto a oficializar ningún otro romance como le ocurrió en el pasado con Guillermo Furiase, -el padre de sus hijos-, o con Juan y Medio.