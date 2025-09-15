Inditex se alía con Duralex y trae a tu cocina la vajilla color caramelo de casa de tu abuela

Si pensamos en la vajilla que utilizaban (no hace muchos años) nuestro antepasados, sin duda es inevitable no pensar en Duralex. Se trata de una marca francesa, pionera en la fabricación de utensilios de vidrio templado, que se hizo mundialmente famosa por su resistencia a los golpes y su durabilidad. En España tuvo un gran auge durante las décadas de los 60 y 70, convirtiéndose en la vajilla más presente de la mayoría de los hogares de aquel entonces, siendo considerada todo un auténtico símbolo de vida cotidiana. Sin embargo, como ocurre con tantas modas, el tiempo la fue situando en un segundo plano y fue dando paso a nuevas tendencias y materiales. Pero como bien dice el famoso dicho: las modas siempre vuelve. Y ahora, casi tres décadas después, la firma ha resurgido con fuerza tras aliarse, inesperadamente, con Inditex. Juntos han relanzado esta mítica vajilla que, a partir de ahora, será de nuevo habitual en la mesa de muchos españoles.

Tal y como se puede ver en el catálogo de Lefties, están disponibles para la venta platos y vasos de la firma Duralex, ambos tanto en color naranja como en transparente o azul. Aunque lo cierto es que los más recordados siempre han sido los primeros. El precio del pack de 4 platos llanos es de 11, 99 euros, los cuales cuentan con un relieve en el borde y unas medidas de 23x 2,5 centímetros. Por otro lado, también han sacado a la venta vasos de vidrio de la marca mencionada. Pueden tener capacidad de 250 mililitros o de 360 mililitros. De los primeros, un pack de seis unidades cuesta 17, 99 euros, mientras que los segundos, se venden por unidad y su precio es de 3,99 euros.

Pack cuatro platos de Duracel en venta en Lefties. (Foto: Página web Lefties)

Además, también está disponible un ensaladera con este mismo diseño, con unas medidas de 23×10 centímetros y una capacidad de 2.200 mililitros, siendo esta la talla única del objeto.

Ensaladera de Duracel en venta a través de la página web de Lefties. (Foto: Página web Lefties)

Así, esta unión entre Duralex e Inditex ha permitido poner al alcance de una nueva generación el diseño atemporal y la robustez del vidrio, situando de nuevo en el centro de todas las miradas la vajilla que, para muchos, nunca ha dejado de ser un clásico.

Como no podía ser de otra manera, la red no ha tardado en llenarse de comentarios que han halagado la unión entre estas dos marcas, señalando que este menaje «es el de toda la vida» y de los que «solo hace falta comprar una vez». ¿Sera Inditex el encargado de volver a poner de moda los apodados como los vasos de la abuela como última tendencia en las cocinas modernas? Solo el tiempo lo dirá, pero es muy probable que, teniendo en cuenta la influencia que tiene la empresa mencionada, así sea.