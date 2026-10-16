Putin en sintonía con Trump: ambos coinciden en que Zelenski «no quiere la paz»

El Kremlin ha respondido este viernes a la última entrevista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que reprochaba al mandatario ucraniano, Volodomir Zelenski, que «no hacía todo lo posible para lograr la paz», coincidiendo con estas declaraciones y «lamentando» no tener más alternativa que tener que negociar con él.

El portavoz de Moscú, Dimitri Peskov, ha asegurado que Zelenski «no quiere asumir la responsabilidad ni avanzar hacia una solución pacífica»; además, ha remarcado que están «completamente» de acuerdo con Trump en este asunto, según recogen agencias rusas de noticias.

Sin embargo, Peskov no ha estado de acuerdo con todo lo dicho por el presidente estadounidense, ya que en la entrevista que ha concedido Trump, ha sugerido que si Rusia y Ucrania llegan a un acuerdo, «no será» con Zelenski, a lo que el portavoz ruso ha asegurado que, «aunque quisieran, será imposible discutir nada sin los líderes ucranianos».

En estos últimos días se ha hecho más notable la mala sintonía entre Trump y Zelenski, debido a la decisión de Ucrania de seguir atacando posiciones del sector enérgico ruso como detonante, ignorando así la propuesta de una tregua planteada el pasado fin de semana por el presidente de Estados Unidos.

El líder ucraniano ha argumentado que esta decisión es una respuesta hacia los ataques que Rusia ha lanzado sobre enclaves ucranianos a pesar de la propuesta de dicha tregua, la cual, según lo que ha estado pasando estos días, ninguna de las partes ha parecido tomarse en serio. Eso no ha sido impedimento para que Trump haya arremetido contra el ucraniano.

Trump se ha referido hacia Zelenski como «un tipo con el que no podemos tratar», a lo que, para remarcar aún más la tensa relación que mantienen, ha añadido que no es un «gran fan» del presidente ucraniano.

Desavenencias previas

Aunque sea notable que actualmente los presidentes estadounidenses y ucranianos no comparten ideas, ni la mejor de las relaciones, esta no ha sido la primera vez en la que Trump ha manifestado públicamente sus discrepancias con Zelenski.

El 28 de febrero del 2025, Trump recibió al líder ucraniano en el despacho Oval en una reunión para discutir el futuro de Ucrania y las ayudas que le iban a proporcionar.

En esta reunión destacaron las contestaciones que Trump le regaló a Zelenski y la frialdad de la pregunta de un periodista norteamericano, que a modo de burla, nada más llegar el presidnete ucraniano, le preguntó que «¿por qué no llevaba traje?», a lo que añadió «¿usted tiene un traje?», a lo que el mandatario ucraniano contestó que en la guerra «no van con traje».

Al inicio de la reunión, Trump, frente a todos los medios, avisó a Zelenski de que «no tenía cartas» en la negociación, además de acusarle directamente de «estar jugando con la tercera guerra mundial».

Como era de esperar, el encuentro acabó de forma catastrófica; cancelaron la rueda de prensa conjunta y Zelenski se marchó nuevamente.