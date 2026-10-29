Nuevo ataque ruso a Ucrania: al menos 13 muertos y decenas de heridos tras el impacto de un dron contra un tren en Dnipro

Al menos 13 personas han muerto tras un ataque ruso con un dron sobre una estación de tren de la ciudad de Dnipro (Ucrania); además, el bombardeo ha dejado decenas de heridos. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha difundido un mensaje en sus redes sociales en el que ha lamentado el suceso, ya que se trata de un «terrible ataque ruso».

«Los rusos utilizaron un dron para atacar un andén donde se encontraban un tren de cercanías y otro de pasajeros», ha continuado Zelenski. El dirigente ha arremetido contra el país oriental, preguntando sobre «cuántos ataques terroristas similares ha perpetrado Rusia».

Zelenski, además, ha acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, de no «reducir la tensión» y ha apostado por que Estados Unidos y Europa tomen medidas «decisivas» contra Moscú. El líder ucraniano ha subrayado también que las sanciones contra Rusia «no deben suavizarse mientras continúe esta guerra» y ha señalado a la UE, Estados Unidos y el G7 para que dichas sanciones sean «más contundentes».

A horrific Russian strike on the railway station in Dnipro. The Russians launched a drone attack on a platform where an ordinary commuter train and a scheduled passenger train were standing. Unfortunately, 13 people have been confirmed killed as of now. My condolences to their families and loved ones. Ten more people were injured. All necessary emergency services are working at the scene. Just how many terrorist strikes has Russia carried out against our people since sanctions were lifted on certain Russian oligarchs and the Russian energy sector, rather than de-escalating? This is precisely why Ukraine has always said that just and decisive action by America and Europe is needed in response to Russian escalation – sanctions against Moscow and its war machine must not be eased for as long as this Russian war continues. It is time for new, stronger sanctions steps by the EU, the United States, and the G7. I thank everyone who is ready to help in this way. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2026

De igual manera, en una publicación de Telegram, los Ferrocarriles Ucranianos han confirmado que el vehículo que «se dirigía a Zaporiyia (Ucrania)» fue alcanzado por un dron propulsado a reacción: «El enemigo lanzó un ataque contra la estación de tren de Dnipro». En el comunicado también se ha relatado que el choque «alcanzó uno de los andenes donde se encontraba en ese momento el tren número 866 (Dnipro-Zaporizhzhia)».

Durante esta noche ya se habían producido otras ofensivas y ataques en Dnipropetrovsk. No obstante, el tren salió rumbo a su destino a pesar de que se avisó del riesgo que podría conllevar permitirlo.

Sin cambios reales

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania que su conclusión estaba «muy cerca». Asimismo, el jefe de la Casa Blanca había propuesto un «encuentro trilateral» entre las naciones mencionadas, según Zelenski. Mientras Trump volvía a respaldar a Moscú, después de la liberación del veterano estadounidense Stephen Hubbard, el dirigente ucraniano veía con buenos ojos el posible acuerdo.

Sin embargo, a pesar de que el jefe de Estado remarcara la trascendencia de «parar la guerra, acercar más la paz y preparar todo para un encuentro a nivel de líderes», hoy Ucrania ha vuelto a vivir un episodio sanguinario.