Hermes: quién es el mensajero de los dioses griegos

Hay algo fascinante en cómo nos han contado la mitología griega. Nos la han presentado siempre como un catálogo de estatuas de mármol blanco, frías y perfectas, habitadas por dioses solemnes que solo saben de tronos, rayos y castigos ejemplares. Pero si rascas un poco en las fuentes, te das cuenta de que el Olimpo era un lugar lleno de astucia callejera, y que el mejor ejemplo de ello es, sin duda, Hermes. No encaja en el molde del patriarca severo ni en el de la divinidad guerrera. Su figura flota en otra frecuencia, más cercana a los márgenes y a los atajos de la vida real.

Quién era Hermes, el mensajero de los dioses griegos

Reducirlo al papel de simple cartero con casco plumado es quedarse en la superficie de un personaje infinitamente más complejo. Hijo de Zeus y de una pléyade discreta llamada Maya, vino al mundo en una cueva oscura del monte Cilene, en Arcadia. Desde su primer aliento dejó claro que su lugar no estaba en los salones estáticos del Olimpo, sino en los espacios intermedios.

En la antigua Grecia, a Hermes se le invocaba con una sonrisa cómplice antes de cerrar un trato o de enfrentarse a un tribunal donde la oratoria importaba más que la verdad jurídica.

Un Dios que sacaba de apuros

Mientras Atenea encarnaba la estrategia militar meditada con escuadra y cartabón, él representaba el reflejo improvisado, el desvío brillante que te saca de un apuro en el último segundo.

Su autoridad cruzaba incluso la frontera definitiva. En los mitos más antiguos operaba como el encargado de recoger el espíritu de los difuntos cuando el cuerpo expiraba. Lejos de actuar como un segador implacable, aparecía como una presencia discreta que tomaba al alma de la mano para conducirla con paso tranquilo hasta la orilla brumosa del río Estigia, donde aguardaba la barca silenciosa de Caronte.

Qué poderes y símbolos identificaban a Hermes

Su indumentaria visual resume a la perfección esa vocación nómada y su capacidad para cruzar cualquier límite sin pedir permiso. En la cerámica y los relieves clásicos se le reconoce al instante por tres elementos esenciales:

Las sandalias aladas (talaria): Dotadas de pequeños alerones dorados, le permitían desplazarse a velocidad vertiginosa entre la bóveda celeste, la tierra y los abismos del inframundo. El pétaso: El sombrero redondo de ala ancha que utilizaban los pastores y caminantes para protegerse del sol inclemente durante las jornadas largas. El caduceo: Una vara de oro con dos serpientes entrelazadas y un par de alas en la punta.

Gracias a ese equipo ligero y a su don de la persuasión, Hermes podía adormecer gigantes con la música de su flauta, volverse invisible o abrir cerraduras imposibles. A él nunca le hicieron falta templos descomunales ni hecatombes de bueyes para demostrar su poder; le bastaba con una piedra áspera al borde del camino o el murmullo de una conversación ágil.

Por qué Hermes era el protector de viajeros y comerciantes

En la Hélade arcaica, las fronteras no eran líneas trazadas sobre un mapa, sino zonas liminares cargadas de incertidumbre. Ahí era donde habitaba realmente este dios. Los viajeros que cruzaban los senderos polvorientos de una polis a otra levantaban montones de piedras apiladas en los desvíos y en los límites de las propiedades, buscando la protección de quien sabía transitar por terrenos ajenos sin perder el paso.

No es casualidad que protegiera tanto al comerciante honrado que jugaba su hacienda en una ruta marítima como al ladrón nocturno que aprovechaba la oscuridad para vaciar una despensa. Ambos compartían el mismo código: la agudeza mental, el cálculo frío del riesgo y la necesidad imperiosa de reaccionar antes de que los demás actuaran.

A diferencia de Poseidón, a quien se temía por sus temporales, o de Hera, temida por sus celos implacables, Hermes era un aliado cercano al que se le pedía suerte en los negocios, una moneda bien invertida y seguridad al alejarse del hogar.

Cuáles son los mitos más famosos de Hermes

Su reputación de pícaro divino quedó sellada el mismo día de su nacimiento. Apenas unas horas después de salir del vientre materno, mientras Maya dormía, el recién nacido se deslizó fuera de los pañales, abandonó la cueva y se topó con el rebaño vacuno sagrado que su hermano Apolo custodiaba en Tesalia.

Robó cincuenta reses y, para borrar cualquier rastro, les ató ramas a las pezuñas y las hizo caminar hacia atrás. Cuando Apolo descubrió el engaño y acudió furioso a exigir explicaciones, encontró a un bebé envuelto en mantas parpadeando con total inocencia.

Zeus soltó una carcajada ante semejante descaro y el conflicto se resolvió con un trueque histórico: Hermes entregó a su hermano la lira que acababa de fabricar con un caparazón de tortuga y tripas de oveja, y Apolo, fascinado por aquella música, le perdonó el robo, le cedió el ganado y le otorgó el caduceo.

Conclusión

Contemplar el panteón clásico con perspectiva permite entender por qué este mensajero alado ha resistido el paso del tiempo mejor que sus augustos parientes.