En 1583, un barco inglés naufragó frente a las costas de Gales con un cofre cerrado: 443 años después descubren las cuatro letras que permiten abrir su candado

En noviembre de 2026, el Museo Nacional de Gales, Amgueddfa Cymru, junto con un grupo de ingenieros de la Universidad de Cardiff, ha conseguido descifrar el código de una antigua cerradura de latón que llevaba cerrada desde el naufragio del Ann Francis, en el año 1583. En aquella época, los comerciantes utilizaban este tipo de mecanismos para proteger sus pertenencias, pero la combinación podía perderse cuando fallecía o desaparecía su propietario. Ahora, los investigadores han descifrado las cuatro letras de la contraseña gracias a un escáner que les ha permitido observar el interior del mecanismo a través del metal, sin necesidad de forzarlo ni desmontarlo.

El Ann Francis era un barco mercante inglés que naufragó el 28 de diciembre de 1583 en la playa de Margam, en Gales. La embarcación regresaba a King’s Lynn después de transportar grano hasta España, pero una fuerte tormenta provocó su hundimiento. Los restos del cargamento permanecieron ocultos bajo la arena durante casi cuatro siglos, hasta que Peter Hughes, un buscador de metales, después de 21 años rastreando la costa, localizó numerosas monedas de oro y plata. Entre los objetos recuperados había piezas acuñadas durante los reinados de Fernando e Isabel de España, un silbato de contramaestre y la misteriosa cerradura, que había permanecido dentro de un cofre de madera.

Un escáner de rayos X para desifrar una contraseña de cuatro siglos

Para averiguar cómo funcionaba la cerradura, los investigadores de la Universidad de Cardiff utilizaron una tecnología de rayos X conocida como microtomografía. Este procedimiento permite observar el interior de los objetos y obtener imágenes tridimensionales de sus componentes sin necesidad de abrirlos ni dañarlos. Gracias a las imágenes obtenidas, los expertos pudieron reconstruir digitalmente la disposición de los anillos y localizar las muescas para identificar las cuatro letras que componían la combinación original.

«La tomografía microcomputarizada nos permitió observar el interior de la cerradura sin dañarla», explica el investigador asociado del Centro de Investigación de Biomecánica Musculoesquelética de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cardiff, David Williams. «Normalmente usamos esta tecnología para estudiar huesos y otras estructuras biológicas, así que investigar un candado de cuatrocientos años fue sin duda una novedad para nosotros».

Los investigadores creen que el candado se utilizaba para cerrar un pequeño cofre en el que se guardaban objetos de valor, ya que apareció junto a las monedas españolas y las pesas monetarias. Según los expertos, podría haber servido para proteger estas piezas u otros bienes que no se han conservado, como documentos o tejidos.

«Los candados de combinación de época isabelina son conocidos en Gran Bretaña, pero este se encuentra en un estado de conservación excepcional y está asociado a un naufragio cuya fecha conocemos, lo que lo convierte en un hallazgo único», señala Alastair Willis, conservador jefe de numismática y economía galesa del Museo Nacional de Gales. Aunque los investigadores han conseguido descifrar la combinación, todavía queda una incógnita por resolver: qué significado tenía la palabra «ANCE» para el propietario del candado.

«Es realmente complejo porque hay muchísimas combinaciones. Hay cuatro anillos diferentes, y como cada anillo tiene seis letras distintas, hay 1.296 combinaciones diferentes, y hay que asegurarse de que estén alineadas con el bucle de la parte superior. Además, y de forma confusa, hay otras letras en los extremos que no se mueven, que no tienen relación entre sí, y es como si estuvieran ahí para despistar a cualquier posible ladrón», comentó conservador jefe, Alastair Willis, a la BBC.

‘Tides of Treasure’

El candado y otras piezas recuperadas del cargamento pueden contemplarse actualmente en el Museo Nacional del Frente Marítimo de Swansea, como parte de la exposición «Tides of Treasure», dedicada al patrimonio marítimo de Gales y que permanecerá abierta al público hasta junio de 2027.

El Museo Nacional del Frente Marítimo de Swansea ofrece un recorrido por la historia de la industria y la innovación en Gales durante los últimos tres siglos, así como por su influencia en la sociedad y en el resto del mundo. Ubicado en el barrio marítimo de la ciudad, combina un antiguo almacén protegido por su valor histórico con un moderno edificio de pizarra y cristal. Sus exposiciones permiten descubrir el importante legado industrial y marítimo galés a través de objetos históricos, muestras tradicionales y tecnología interactiva. Los visitantes pueden explorar la evolución del transporte, los materiales y las redes comerciales que impulsaron el desarrollo del país.

Finalmente, cabe señalar que la palabra «tesoro» cuenta con varias definiciones recogidas en la Ley del Tesoro de 1996. En Gales, cualquier persona que encuentre un objeto que pueda estar considerado como tal debe comunicarlo a un responsable de hallazgos en un plazo máximo de 14 días. Este periodo comienza desde el momento del hallazgo o desde que la persona se da cuenta de que la pieza podría tener esa consideración, aunque la encontrara tiempo atrás.