‘¡De Viernes!’ anuncia a Silvia Bronchalo como invitada para hablar de la exclusiva de OKDIARIO

Tras centrar la semana pasada el foco en Belén Esteban y en Beatriz Trapote, ¡De Viernes! cambia de registro y dedica su programa de hoy, viernes 23 de octubre, a dos mujeres protagonistas de la actualidad. Silvia Bronchalo hablará en plató tras la publicación de sus audios con su hijo Daniel Sancho, una exclusiva de OKDIARIO que se convirtió en uno de los temas más comentados incluso días después de su publicación y que sigue arrojando muchas dudas. La madre de Daniel Sancho tendrá que explicar qué le pedía su hijo y en qué quedaron aquellos acuerdos de los que hablaban.

Silvia Bronchalo, en un ‘scoop’ de más de cuatro horas

A partir de las 23:00 horas, ¡De Viernes! ofrecerá un scoop, con más de cuatro horas de grabación de entrevista -tal y como han contado-, en el que Silvia Bronchalo hablará por primera vez de los motivos que han provocado el distanciamiento con su hijo. También abordará la polémica filtración de la conversación privada en la que Daniel Sancho hablaba de reunir 100.000 euros para intentar obtener la libertad provisional en Tailandia mediante una operación supuestamente relacionada con la compra de un terreno. Aunque el español sigue encarcelado, queda por saber si se hicieron más movimientos para tratar de conseguir favores por parte de autoridades tailandesas.

Además, podrá contar cómo ha recibido la confirmación en apelación de la condena a cadena perpetua y cómo se encuentra Daniel Sancho mientras su defensa trata de que el Tribunal Supremo tailandés revise la sentencia.

Alba Silva rompe su silencio sobre el atraco sufrido junto su familia

Después, Santi Acosta y Beatriz Archidona emitirán la entrevista grabada con Alba Silva, la mujer del futbolista Sergio Rico. La creadora de contenido se pronunciará por primera vez en un programa de televisión sobre el violento robo que sufrió en su casa a manos de cinco encapuchados armados mientras cenaba con su marido, su madre y sus dos hijos pequeños.

En la entrevista recordará lo que califica como el peor momento de su vida: los asaltantes encañonaron a su madre, ataron al futbolista a una silla y la amenazaron para obligarla a facilitar la clave de la caja fuerte, impidiéndole acercarse a sus hijos. También explicará cómo ha vivido los días posteriores y cómo se encuentra su familia tras lo sucedido.

La última hora de ‘Supervivientes All Stars’

Como es habitual, ¡De Viernes! analizará la actualidad de Supervivientes All Stars con imágenes inéditas de lo que ocurre en los Cayos Cochinos y un repaso a las principales novedades, conflictos y protagonistas de la aventura, de la mano de sus colaboradores y de los familiares de los concursantes. La atención, además de la expulsión de Damián Quintero, el programa tendrá que contar cómo se encuentra Omar Sánchez tras su desmayo de la gala de ayer durante la prueba de la apnea.

Hay que recordar que el programa comenzará a las 23 h, su nuevo horario, dejando parte de la noche para la emisión de First Dates. Con este nuevo horario, ¡De Viernes!, ha perdido una hora de contenidos, pero ha conseguido igualarse en audiencias a La Voz, programa que hasta ahora le vencía con facilidad en sus duelos, por lo que el cambio le ha sentado bien al espacio del corazón.