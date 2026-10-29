Valeria Ros denuncia la desaparición de una amiga en el accidente de Urda

El accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha dejado una de las imágenes más dolorosas de los últimos años en España. Un tren AVE de Renfe chocó este miércoles por alcance con un tren de Iryo que se encontraba detenido en la vía, en plena línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Según los últimos datos oficiales, el siniestro ha dejado al menos 69 fallecidos y más de un centenar de heridos y 64 denuncias por desaparición. Son las cifras disponibles en el momento de publicar este artículo, por lo que podrían variar en las próximas horas. En las horas posteriores, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona, muchas familias vivieron momentos de mucha angustia sin noticias de sus seres queridos, y las redes sociales se convirtieron en un altavoz para quienes buscaban información. Entre ellos estaba la humorista y presentadora Valeria Ros, que utilizó sus perfiles para pedir ayuda y tratar de localizar a una persona muy cercana a ella.

La cómica explicó que una amiga suya viajaba ese día en el tren que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla, en el vagón 8, y que su familia no conseguía contactar con ella. «Sus familiares no logran localizarle. Por favor», escribía. Con su mensaje, Valeria pedía a cualquier persona que tuviera información sobre los pasajeros de ese vagón que se pusiera en contacto con la familia. Su llamamiento refleja la incertidumbre que vivieron muchas personas durante la jornada, mientras las autoridades trabajaban para identificar a las víctimas y atender a los heridos en distintos hospitales de Castilla-La Mancha.

Otros rostros conocidos viajaban en los trenes

Su llamamiento no tardó en llegar a gente que conocía a la pasajera. Un antiguo compañero de Valeria en la Universidad de Salamanca, natural de Logroño, le preguntó si se refería a una amiga en común de la capital riojana, y Valeria se lo confirmó. Poco después, el mismo añadía que los padres de la mujer, muy amigos de su familia, ya estaban de camino: «No saben casi nada». Valeria Ros, nacida en Getxo (Bizkaia), estudió Comunicación Audiovisual en Salamanca y descubrió su vocación por el humor en Londres, antes de dar el salto a Madrid tras ganar un concurso de monólogos. Desde entonces se ha convertido en una cara habitual de la televisión gracias a Zapeando, La resistencia, Tu cara me suena o MasterChef Celebrity.

La de Valeria no es la única historia que ha trascendido. Entre las personas de las que todavía no hay noticias está Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social con Mariano Rajoy y actual presidenta de la Fundación CEOE, que viajaba a Sevilla en el tren de Iryo. La CEOE ha asegurado este jueves que no tiene noticias confirmadas sobre su paradero.

Tampoco se sabe nada de Raúl Triguero, reportero de ¡De viernes! y durante una década uno de los rostros más reconocibles de Sálvame. Viajaba hacia Sevilla para entrevistar a Amador Mohedano para el programa de Telecinco. «Seguimos sin saber nada de él. Está siendo un horror», ha trasladado su entorno.

Mejor suerte corrieron el actor Manuel Bandera, que iba en el vagón 1 del AVE camino de la grabación de una gala de La gran audición, de Canal Sur, y el arquitecto Joaquín Torres, conocido por las casas que ha diseñado en urbanizaciones como La Finca, en Pozuelo de Alarcón. «Nos hemos salvado de milagro», contó este último en El Programa de Ana Rosa. Bandera por su parte aseguró a Diario SUR que había «vuelto a nacer».

Así lo ha compartido Valeria Ros en sus redes sociales y el entorno de Triguero a Lecturas. Las autoridades han habilitado teléfonos y puntos de atención para los familiares de los pasajeros. Desde Happy FM nos sumamos a los mensajes de apoyo a las víctimas y a sus familias en estos momentos tan difíciles.