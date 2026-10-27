La Super Bowl anuncia al cantante que actuará en su show del intermedio: «El GOAT»

Bad Bunny ha sido, sin lugar a dudas, uno de los artistas que más ha marcado este 2026. El cantante de origen puertorriqueño ha conquistado el mundo de la mano de su última gira mundial, Debí Tirar Más Fotos. De hecho, recordemos, el cantante realizó su segunda residencia de conciertos más larga en nuestro país. Una serie de eventos que marcaron, especialmente, a la capital española debido a que hizo un total de 10 noches. Eso sí, antes de que todos estos momentos tuvieran lugar, el cantante comenzó el año arrasando en la icónica Super Bowl. Un evento con el que no escatimó en gastos y donde llevó a su querido Puerto Rico por bandera.

Así pues, ya estamos en las fechas en las que se suelen nombrar a los nominados de galardones del próximo año y a los protagonistas de grandes eventos que están por venir. Por ello, los altos cargos de la NFL ya han comunicado quién será el artista que tomará el relevo de Bad Bunny en la próxima Super Bowl. Y es que, aunque durante los últimos meses muchos rumores han apuntado a Miley Cyrus, Justin Bieber y a Harry Styles como posibles protagonistas. Lo cierto es que, en el 2027, el mundo verá a Jay-Z darle voz al espectáculo del medio tiempo.

Jay-Z se convierte en el sucesor de Bad Bunny en la ‘Super Bowl’

Con 25 premios Grammy y 89 nominaciones, Jay-Z ha logrado asentarse en la industria musical con sus canciones. Y es que el marido de Beyoncé cuenta con muchos años de carrera a sus espaldas. Por ello, ha sido el elegido para realizar uno de los espectáculos más vistos del mundo en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

«GOAT’s out of the bag», anuncian en el vídeo promocional del evento. De esta manera, se puede ver a Jay-Z sentado en el estadio donde se realizará el espectáculo. Eso sí, no aparece solo. El cantante se encuentra rodeado de cabras. Un anuncio con el que la NFL y Apple Music no están dejando indiferente, eso está claro.

Recordemos, Jay-Z es el primer rapero en ser incorporado al Songwriters Hall of Fame. Además, ingresó en el Rock & Roll Hall of Fame y ganó cuatro premios Emmy. Ahora, a su currículum añadirá el ser uno de los artistas que ha amenizado el show de medio tiempo de la Super Bowl. Eso sí, la pregunta que todo el mundo se está haciendo es la misma. ¿Realizará Beyoncé alguna colaboración especial? ¿Saldrá su hija, Blue-Ivy, a bailar? Para saber la respuesta a esta cuestión habrá que esperar hasta el día del evento.