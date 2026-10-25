Las series y películas de miedo perfectas para ir calentando motores antes de Halloween

Las calabazas ya asoman en los escaparates, los disfraces empiezan a salir del armario y la noche más terrorífica del año está a la vuelta de la esquina. Si hay una forma perfecta de ir entrando en ambiente, es con una buena dosis de sustos, y este octubre la cartelera viene especialmente cargada. Jessica Chastain se desdobla en La otra madre, lo nuevo de Rob Savage, en la que una niña entabla contacto con una entidad que sale de su armario. Nightborn, de la finlandesa Hanna Bergholm, sigue a una pareja que se muda a una casa aislada en el bosque y descubre que algo no va bien con su bebé. Y desde el 23 de octubre está en cines Clayface, la apuesta más oscura de DC Studios, que cuentan el origen del villano Batman: un actor que pierde su humanidad al alterar su cuerpo.

Para los que prefieran el sofá a la butaca, el plato fuerte llega a Netflix el 24 de octubre: Weapons, de Zach Cregger, con Julia Garner y Josh Brolin. Fue uno de los grandes éxitos de terror del año pasado y mezcla miedo y humor negro como pocas. La plataforma ya estrenó Bajo la superficie, una serie de Josh Hartnett y Charlie Heaton en la que una criatura marina aterroriza un pueblo costero. Prime Video apuesta fuerte con Carrie, una miniserie de ocho episodios en la que Mike Flanagan, el creador de La maldición de Hill House, traslada la novela de Stephen King a un instituto actual, con el acoso en redes como telón de fondo. Y HBO Max tira de nostalgia con Crystal Lake, precuela de la mítica Viernes 13.

Terror español y clásicos que nunca fallan

El 30 de octubre llega a Prime Video Apocalipsis Z: Nuevo mundo, la secuela de la película basada en las novelas de Manel Loureiro. Esta vez, los supervivientes deben salir de Canarias, uno de los últimos refugios, y volver a la península en busca de suministros.

Ese mismo día, Filmin estrena una selección de imprescindibles: El silencio de los corderos, Carrie (1976), Misery y American Psycho. Y en Disney+ sigue la temporada 13 de American Horror Story.

Para quien quiera apurar en el cine, el 30 de octubre se estrenan Leviticus y Hope, la película de ciencia ficción de Na Hong-jin con Michael Fassbender y Alicia Vikander. Solo queda elegir: manta, palomitas y luces apagadas. Y por si acaso, mejor no mirar debajo de la cama.