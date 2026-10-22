Rubén la paga con la tablet tras ver a Gema besándose con otro: «¿Por qué lo has hecho?»

Hay hogueras que duelen y luego está la última de Rubén en La isla de las tentaciones. El concursante llegaba a su cita con Sandra Barneda tocado después de su espejo con Gema, en el que ella daba prácticamente por terminada la relación. Aun así, Rubén se agarraba a un último hilo de esperanza: «Sigo creyendo en ello hasta que ella me demuestre lo contrario». Lo que no sabía es que las imágenes que estaba a punto de ver le iban a romper todos sus esquemas. Si hasta ahora había visto a Gema acercarse cada vez más a Javi, su tentador favorito, esta vez la tablet le mostró una complicidad total entre los dos. Besos, risas, masajes en la piscina delante del resto de compañeros y momentos escondidos bajo las sábanas. Más tarde, la pareja aparecía en la cama de ella, abrazada y charlando en la intimidad.

La reacción de Rubén no se hizo esperar. Visiblemente nervioso, no paraba de moverse de un lado a otro frente al atril y, en un momento de rabia, terminó dando un golpe a la tablet. Enseguida pidió perdón, pero Sandra Barneda no dejó pasar el gesto y le preguntó por qué lo había hecho. Su respuesta lo resumía todo: nunca pensó que vería algo así. Para él, lo que estaba ocurriendo en Villa Montaña era sencillamente impensable, y no entendía cómo, después de todo lo que habían pasado, Gema estaba actuando de esa manera. Hay que recordar que Rubén tampoco ha sido un santo en esta edición: su acercamiento a Nataly fue uno de los momentos que más hizo sufrir a Gema en las primeras hogueras. Sin embargo, él siente que el castigo ha sido desproporcionado.

Rubén, al límite tras ver el comportamiento de su novia en ‘La isla de las tentaciones’

Lejos de calmarse, Rubén dejó caer una amenaza que podría cambiarlo todo. «Estoy a esto de pedirte una hoguera de confrontación también y largarme», le confesó a la presentadora. «Yo ya tengo todas las respuestas que necesitaba», añadió, dejando claro que, para él, la historia con Gema está más cerca del final que nunca.

Así lo vimos en La isla de las tentaciones, en Telecinco. Rubén volvió a su villa al límite y convencido de lo peor. Habrá que esperar al próximo lunes, cuando se pueda ver un nuevo programa del espacio de parejas, para saber qué ha ocurrido con Gema. En las imágenes no se veía a la concursante tener sexo con su tentador, pero todo apunta a que el equipo haya podido editarlas para enseñárselas a Rubén más adelante en lo que podría ser el punto definitivo de no retorno en su relación.