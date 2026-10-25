Si creciste en España a finales de los 2000, seguramente recuerdes esa sensación de mirar el reloj, ver que ya era más de medianoche y pensar: «Solo cinco minutos más». La culpa la tenían, en buena parte, dos series de Antena 3 que convirtieron las noches entre semana en una cita sagrada: El Internado y El Barco. Capítulos larguísimos, finales en lo más alto y misterios que no dejaban dormir, ni por el miedo ni por las ganas de saber qué pasaba después. La primera en llegar fue El Internado, que se estrenó el 24 de mayo de 2007 y nos llevó a Laguna Negra, un colegio aislado en mitad del bosque donde nada era lo que parecía. Desapariciones, experimentos secretos, pasadizos ocultos y una atmósfera que todavía hoy pone los pelos de punta a más de uno.

Producida por Globomedia, la serie se mantuvo en antena hasta octubre de 2010, con siete temporadas y 71 capítulos. Además, sirvió de trampolín para toda una generación de actores: Yon González, Martiño Rivas, Elena Furiase, Ana de Armas, que años después triunfaría en Hollywood, y Blanca Suárez, junto a veteranos como Amparo Baró, Natalia Millán o Luis Merlo. Solo tres meses después de su final, el 17 de enero de 2011, Antena 3 estrenaba El Barco, también de Globomedia y con Iván Escobar y Álex Pina entre sus creadores. Esta vez, la acción se trasladaba a alta mar: la tripulación del Estrella Polar, un buque escuela, descubría que un accidente en un acelerador de partículas había provocado una catástrofe que había dejado casi todo el planeta bajo el agua. El barco se convertía así en su único refugio.

De Laguna Negra al Estrella Polar

Mario Casas encabezaba el reparto junto a Blanca Suárez, que repetía en otra serie de culto, además de Irene Montalà o Juanjo Artero. Fueron tres temporadas y 43 episodios, hasta febrero de 2013.

El tiempo no ha borrado su huella. El Barco llegó a Disney+ en 2021 y, ese mismo año, Laguna Negra reabrió sus puertas con El internado: Las Cumbres, en Prime Video.

Así recordamos dos series que marcaron a una generación. Puede que hoy las veamos con otros ojos pero hay algo que no ha cambiado: si las retomas, prepárate para volver a acostarte tarde.