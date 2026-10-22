Los problemas de Adara Molinero en sus primeras semanas de embarazo: «Yo no sé qué está pasando»

Hace unos días, Adara Molinero sorprendió a sus seguidores en redes sociales al comunicar que está embarazada. Durante los últimos meses, la influencer ha contado que se está sometiendo a un tratamiento para volver a ser madre, pues ella y su pareja -el ex futbolista Vicente Romero- estaban teniendo problemas para concebirlo de manera natural. Un proceso que no ha sido nada fácil ni barato, pero que le ha dado los resultados que tanto esperaba. Pues, muy pronto, volverá a ser madre. Pese a la buena noticia, también está sufriendo algunas complicaciones que ha querido contar en sus redes sociales a sus seguidores, a los que mantiene informados día a día de su estado.

La joven se encuentra viviendo una de las etapas más felices de su vida y está compartiendo en sus redes sociales cómo están siendo sus días. De esta manera, ha mostrado lo mucho que ha crecido su barriga a pesar de tener pocas semanas de embarazo. «Dicen que el segundo se nota antes la tripa pero es que esto está…», ha comenzado diciendo a través de sus stories de Instagram. Así pues, en el vídeo procede a ponerse de perfil y es ahí donde se puede apreciar más lo mucho que ha crecido. «Yo no sé qué está pasando; cuando tenga 6 meses la voy a tener enorme», indica.

Adara Molinero se sincera: «Estoy tomando progesterona…»

Ante ello, sus seguidores no han podido evitar quedarse sin palabras. «Eso es porque es el segundo», «el bebé va a ser grande» o «vienen dos», son algunos de los comentarios que le escriben a Adara Molinero. Así pues, ante tantos mensajes con teorías diferentes, la ex participante de Supervivientes All Stars ha procedido a explicar el motivo por el que su barriga ha crecido tanto en tan poco tiempo.

«Sigo hormonándome, estoy tomando progesterona hasta la semana 10, por ese lado está siendo bastante duro», cuenta. Unas palabras con las que ha querido explicar que, debido al tratamiento, el volumen de su abdomen no se debe al tamaño del bebé, sino a la combinación de inflamación intestinal, gases y retención de líquidos provocados por el alto nivel de progesterona.

Entonces, ¿cuando deje de hormonarse, su barriga volverá a su tamaño normal? La respuesta es no. Para la semana diez, el bebé ya será más grande y, junto a él, su barriga. «Las que vais por FIV esto es lo que toca», comenta. Un camino que no es fácil y que requiere de muchos sacrificios, de eso no cabe duda. Pero, tanto Adara Molinero como su pareja no pueden estar más emocionados por el siguiente capítulo que les aguarda.