Adara Molinero anuncia su embarazo: «El sueño más bonito de nuestras vidas está en camino»

Adara Molinero y Vicente Romero serán papás. La ganadora de GH VIP lo ha anunciado este viernes en Instagram con un vídeo en blanco y negro y un mensaje cargado de emoción: «El sueño más bonito de nuestras vidas está en camino». Será el segundo hijo de la influencer, que había hablado de las dificultades que tenían para ser padres.

Un vídeo con ecografía

El anuncio llega en forma de vídeo. En él se ven dos siluetas a contraluz, la de Adara con embarazo y la de su pareja, el futbolista Vicente Romero, que le besa la tripa. Después aparece una ecografía. Junto a las imágenes, la influencer, de 33 años, escribió: «Nuestro pequeño milagro, por el que tanto hemos llorado, luchado y soñado». Y añadió que su sueño se ha hecho realidad.

La noticia llega después de un proceso largo. En primavera, durante su paso por ¡De Viernes!, Adara contó que llevaban varios meses intentando ampliar la familia. Al principio probaron con test de ovulación, a la espera de un embarazo natural. Tras meses sin resultados, acudieron a una clínica de fertilidad, donde recibieron «las primeras noticias difíciles»: «Hemos hecho pruebas y algunas no han salido bien».

«La vida es tan injusta que no nos deja», dijo entonces, y explicó que la alternativa era la fecundación in vitro: «La alternativa es in vitro y ver si sigue hacia delante». Vicente también se mostraba ilusionado: «Yo también quiero tener un hijo de ella».

Desde entonces, la influencer ha compartido con sus seguidores su proceso de fecundación in vitro contando las visitas a los médicos, los pinchazos y los complicados y costosos tratamientos. Ahora todo ha dado su fruto y podrá ser madre de nuevo, esta vez con Vicente, el ex futbolista con el que mantiene una relación.

Martín, su primer hijo, tendrá un hermano

Adara ya es madre de Martín, nacido en febrero de 2019 de su relación con Hugo Sierra. Hoy tiene siete años, y según ha contado la propia Adara, Vicente y él se fueron conociendo poco a poco y ahora juegan juntos a diario. Ella ha destacado en varias ocasiones lo bien que se lleva su pareja con el pequeño.

Adara confirma así su relación con Vicente

Vicente Romero es un futbolista canario de 37 años que ha pasado por la UD Las Palmas, el Las Palmas Atlético, el C.F. Talavera y el C.F. Rayo Majadahonda. La relación con Adara se hizo pública en 2025 y a comienzos de 2026 la ex modelo anunciaba que Vicente se mudaba a casa de ella. «Este globito significa familia. Ya somos tres en casa», anunció Adara. En mayo, los medios hablaban de que estaban a punto de cumplir un año de relación, por lo que llevarían unos catorce meses juntos.

Después de haber hablado abiertamente de las dificultades, es lógico que haya elegido compartir el anuncio con un vídeo íntimo. Le deseamos lo mejor a ella y a Vicente Romero.