Orden de actuación de ‘Eurovisión Junior 2026’: ¿en qué posición actuará España?

Ha llegado el momento más esperado del año. Eurovisión Junior 2026 aterriza de manera oficial y en España vamos a poder disfrutar de una nueva edición gracias a La 1 de Televisión Española. Un encuentro televisivo donde los pequeños participantes harán todo lo posible por alzarse con la victoria. Así pues, Lucas Paulano ha sido el artista elegido para representar a España en el programa. Pues, con la propuesta de Cuore Bello (Te quiero, te quiero), el cantante se subirá al escenario de Malta con el objetivo de conquistar al público y al gran jurado.

La gran gala de Eurovisión Junior 2026 tendrá lugar el próximo 24 de octubre en en el Malta Fairs & Conventions Centre de Ta’ Qali. Un encuentro que se podrá ver en directo en España a partir de las 21:00 horas, una hora antes en las islas Canarias. Así pues, cumpliendo con la tradición, Tony Aguilar y Julia Varela serán los encargados de comentar el certamen infantil. Todo ello junto a Víctor Escudero como asesor. Una velada inolvidable donde las emociones prometen no faltar en ningún momento. Y es que España está dispuesta a alzarse con su ansiada victoria. Un objetivo que se ha hecho de rogar durante los últimos años. Pues, recordemos, el pasado 2025 quedamos en quinta posición.

Orden de actuaciones en ‘Eurovisión Junior 2026’

Ganar el Festival de la Canción de Eurovisión Junior es el sueño de muchos jóvenes artistas que quieren hacerse un hueco en la industria musical. Sin embargo, hay sueños que cuestan más alcanzar que otros. Pero quien no arriesga no gana. Por ello, este 2026, los 16 participantes llegan pisando fuerte. Realizamos un repaso por el orden de las actuaciones. Eso sí, ya avisamos que tocará tener calma y paciencia para ver la actuación de Lucas Paulano. Pues, no será de las primeras.

1. Países Bajos

2. Chipre

3. Portugal

4. Montenegro

5. San Marino

6. Francia

7. Polonia

8. Armenia

9. Malta

10. Italia

11. Ucrania

12. Macedonia del Norte

13. Irlanda

14. Albania

15. Georgia

16. España

Lucas Paulano, como representante español, será el encargado de cerrar la edición. Con la propuesta de Cuore Bello (Te quiero, te quiero), el artista dejará a los espectadores con la expectación hasta el final. Pero, como bien dice el dicho: «Lo mejor, a veces, tarda en llegar».

¿Quién ganó ‘Eurovisión Junior 2025’?

Como comentábamos en líneas anteriores, España no ganó en 2025. La flamante ganadora de la edición pasada fue Francia. La artista Lou Deleuze se presentó con la canción Ce Monde y enamoró a todos. De hecho, se llevó un total de 248 puntos, siendo 152 por parte del jurado y 96 por parte de las votaciones del público. Así pues, con esto, Francia volvió a escribir su nombre en lo más alto de la historia de Eurovisión Junior. Pues, por cuarta vez, ganó el certamen.

¿Qué país se alzará con la victoria este 2026? En tan solo unas horas lo descubriremos.