La explicación a la desaparición de Nicola Coughlan (Penelope) de ‘Los Bridgerton’
La actriz se ha sincerado al respecto
El universo ‘Bridgerton’ sorprende a sus fans con el anuncio del spin-off más esperado
El 2026 ha sido, sin lugar a dudas, el año de Bridgerton. Como bien es sabido, la aclamada ficción de Netflix regresó a principios de año y lo hizo para presentarle al mundo su tan esperada cuarta temporada. Nuevos episodios que no dejaron indiferente a nadie y donde la historia de amor entre Benedict y Sophie Baek enamoró a todos. De hecho, la temporada fue premiada con 4 nominaciones a los Premios Emmy y ganó 2 premios Creative Arts Emmys. Tras ello, se confirmó que la temporada 5, la más polémica de todas por sus cambios respecto al libro, llegará en 2027. Actualmente, ya ha sido grabada y se encuentra en proceso de edición.
Pero, lejos de quedar aquí, la ficción anunció hace tan solo unos días que se encontraba trabajando en su segundo spin-off. Ahora, los fans tendrán la oportunidad de conocer la historia de Violet y Edmund, los padres de Anthony, Daphne, Benedict, Colin y el resto de los hermanos Bridgerton. Y es que todavía queda mucho de este universo cinematográfico por conocer. Pero las noticias no acaban aquí. Tal y como se ha comunicado, Nicola Coughlan, actriz que da vida al personaje de Penelope, ha revelado que no tendrá tanta presencia en pantalla en la temporada 5 de la serie. Una información que ha sentado como un auténtico jarro de agua fría a los fans, pues su personaje es muy querido.
Nicola Coughlan apenas estará en la próxima temporada de ‘Bridgerton’
«Es agridulce. Siento que, Dios, he tenido un recorrido épico», ha contado en su entrevista con E! News. Pero la actriz ha contado que ve normal este cambio en su personaje, pues ya ella tuvo su temporada y, ahora, le toca el turno a otros personajes. «Creo que parte de la belleza de ese mundo es que sigue reinventándose. Cada temporada es una nueva historia, adopta una forma diferente», comenta.
Recordemos, su personaje no solo ha tenido ya su temporada. El público ha visto cómo también se ha revelado la identidad de Lady Whistledown, que era ella. Por lo tanto, ella ya ha resuelto todas las incógnitas. Eso sí, quizás el revelar esto tan pronto no fue una idea muy acertada. Pues, tal y como se pudo ver en la temporada cuatro, ahora hay una nueva Lady Whistledown y nadie sabe quién puede ser.
«Saben que no deben decírmelo. Pero de verdad que no tengo ni idea y es bastante agradable no saberlo. No necesito saberlo», confiesa la actriz en la entrevista. Asimismo, ha comentado que su aparición en la próxima temporada será muy breve; ni siquiera sabe en cuántos capítulos estará presente, pero tiene claro que ella no abandonará nunca este universo audiovisual. «Siempre volveré a Los Bridgerton si quieren que vuelva», deja claro.
Nicola Coughlan se sincera sobre el contrato de los actores de ‘Bridgerton’: «Nunca es una obligación»
«Si puedo ser parte del decorado, allí estaré. Sin problema», agrega. Y es que compaginar agendas es muy complicado, sobre todo si el actor comienza a tener más proyectos por el camino. Una experiencia que ya han experimentado muchos otros actores del elenco. De hecho, Jonathan Bailey, que da vida a Anthony, vivió algo parecido en la cuarta temporada. Pues, su presencia en pantalla fue muy reducida.
«Nunca es una obligación. Los actores tienen contrato para volver, así que no tienen elección. El equipo sí puede elegir. Si no quieren estar allí, no tienen por qué hacerlo», explica. Y es precisamente eso lo bonito de Bridgerton, que, a pesar de los años, casi todos los actores quieren seguir en la trama aunque su presencia sea poca. «Eso significa mucho para nosotros como actores. Pienso: ‘Queréis seguir estando con nosotros’, y eso es muy bonito», comenta Nicola Coughlan. De momento, son pocos los detalles que se saben sobre los nuevos episodios, pero lo que está claro es que la temporada cinco será una repleta de cambios.
Temas:
- Netflix