Netflix comienza las grabaciones, años después, de una de sus series más exitosas

El mundo de las plataformas de streaming y proyectos audiovisuales no para de crecer. Cada semana, los amantes de las series y del cine tienen la oportunidad de disfrutar de nuevas ficciones. Pues, gracias a plataformas como Netflix, Prime Video y HBO Max, entre otras, son muchos los contenidos que se pueden ver. Por ello, partiendo de esta base, si hablamos de una ficción que arrasó hace cuatro años en la plataforma de la N roja, es muy complicado saber cuál fue exactamente. Pero, seguro que si te damos su nombre, algo recordarás.

La protagonista de nuestro artículo es El Vigilante. La serie llegó al catálogo de Netflix en octubre de 2022 y lo hizo bajo la firma del mismísimo Ryan Murphy, en compañía de Ian Brennan. Un estreno que prometía, pues llegó tan solo un mes después del gran éxito de Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer. Y, efectivamente, el director volvió a triunfar con otra de sus producciones. De esta manera, a través de siete capítulos, el público tuvo la oportunidad de conocer la historia de una familia que se muda a una mansión que lleva años siendo vigilada por alguien.

La segunda temporada de ‘El Vigilante’ se confirmó en noviembre de 2022

Tal y como se aborda a lo largo de la temporada, la familia recibe una misteriosa carta donde alguien les escribe para informarles que lleva años vigilando el hogar y ya ansiaba que alguien acudiese a vivir en él. Como es evidente, esto provoca que los protagonistas comiencen a vivir en agonía. Quieren saber quién es la persona que no para de acosarlos y que sigue todos sus movimientos. Sospechan de sus vecinos, que algunos son más peculiares que otros. Pero, ¿quién es el verdadero culpable?

La serie, sin lugar a dudas, conquistó a todos desde el primer capítulo hasta el último. Por ello, y teniendo en cuenta las gloriosas cifras que cosechó la plataforma, no es de extrañar que dieran luz verde a una segunda temporada. Pero nada más se supo desde entonces. Cuatro años han pasado de esa confirmación y ha sido ahora, en octubre del 2026, cuando se ha informado que ha comenzado el rodaje de la nueva temporada.

Al parecer, el elenco se encuentra en Nueva York grabando la serie. Asimismo, se ha informado que la trama volverá a contar con estrellas como Naomi Watts, Bobby Cannavale, Isabel Gravitt y Margo Martindale, quienes retomarán sus papeles de la primera temporada. Además, otro punto que refuerza esta información es que la página web de Production Weekly, que recoge semanalmente todos los rodajes que comienzan o ya tienen fecha confirmada para ello, ha confirmado que la nueva temporada de El Vigilante ya está en marcha. Por lo tanto, se calcula que, si no pasa nada, la producción sea estrenada entre 2027 o 2028. Ahora, sí, ¡la cuenta atrás ha comenzado!