El momentazo de Rubén Torres al pedir matrimonio a su novia tras volver de ‘Supervivientes’

Hay despedidas de Honduras que se recuerdan durante años y la de Rubén Torres ya tiene un hueco asegurado en la historia del programa. El bombero, que ha sido capitán en esta edición de Supervivientes All Stars junto a Marta Peñate, cerró su etapa en el reality con un momento que nadie vio venir. En sus últimos días en los Cayos, Torres se había mostrado especialmente emocionado y había confesado a sus compañeros que tenía una conversación pendiente con su novia, Laura Cantizano, que le tenía lleno de dudas. Muchos pensaron lo peor. Sin embargo, lo que le rondaba la cabeza desde hacía días no era una crisis de pareja, sino algo mucho más grande. Ya en el plató, Sandra Barneda llamó a Laura al centro del escenario con un enigmático «Ha llegado el momento», y la cara de ella, entre la sorpresa y la vergüenza, lo decía todo.

Visiblemente nervioso, Torres le dedicó unas palabras que dejaron al público en silencio. «En los cuentos de princesa siempre es él el que va a conquistar a la princesa, pero fuiste tú la que conquistaste mi castillo», le dijo, antes de agradecerle haber estado a su lado en uno de los momentos más difíciles de su vida y haber lidiado con su «dragón personal». Después, se arrodilló, sacó un anillo y lanzó la pregunta: «¿Quieres casarte conmigo?». Laura, que no daba crédito, se tapó la cara con las manos antes de responder con un rotundo «sí». «Estoy temblando», reconoció él mientras le ponía el anillo. El plató se vino abajo entre aplausos y la pareja selló el compromiso con varios besos y algún que otro «te amo».

¿Quién es Laura Cantizano?

Aunque su cara empieza a ser habitual en el plató, Laura no viene de la televisión. Fue enfermera y modelo, hoy dirige una clínica de medicina estética y cirugía y, además, crea contenido en redes sociales, donde tiene una buena comunidad de seguidores.

Su historia con Torres empezó en enero de 2024, poco antes de que él fuera a Honduras por primera vez. «Dos meses antes de irse él a Supervivientes y yo a vivir a Tailandia, nos habíamos liado», ha contado ella. Tras el paso del bombero por La isla de las tentaciones, la cosa fue a más y en noviembre de 2024 hicieron oficial su relación. Desde entonces, Laura ha sido su gran apoyo en cada una de sus aventuras: en 2025 Torres ganó Supervivientes All Stars y este año ha vuelto como capitán.

La pedida tuvo además una testigo de excepción. Sandra Barneda se casó hace apenas una semana, el 10 de octubre, con la bailarina neerlandesa Pascalle Paerel en Candeleda (Ávila), así que la presentadora vivió el momento con la emoción de su propia boda todavía a flor de piel.

Así lo vivimos en la última gala de Supervivientes All Stars, en Telecinco, con las emociones a flor de piel, tras este momento tan inesperado.