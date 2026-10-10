Manuel Carrasco confiesa la admiración que siente por este actor: «Lo vi el otro día y le dije…»

Manuel Carrasco es uno de los artistas más queridos del panorama musical español; de eso no cabe duda. A lo largo de sus años de trayectoria profesional, el artista no solo ha sabido conectar con el público a través de su música. El compositor ha simpatizado mucho con la gente por su naturalidad, carisma y forma de ser. Llevando a su querida Isla Cristina por bandera, el cantante se encuentra en uno de los momentos más exitosos de su carrera profesional. Por ello, recientemente, fue invitado a la segunda edición de los Premios GEN ¡H!, los cuales tuvieron lugar en la Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid.

Así pues, numerosas celebridades de todos los ámbitos acudieron con el objetivo de formar parte de este encuentro. En el caso de Manuel Carrasco, el artista recibió el premio Icono Intergeneracional. Un galardón muy importante, pues con él se ha celebrado la capacidad que tiene el artista de unir generaciones, sin importar la edad, con su música. Una labor que no todo el mundo logra conseguir. Y es que el cantante conquista con sus melodías hasta los más pequeños de la casa. Pero esto no fue todo lo que sucedió. La encargada de darle el premio a Carrasco fue alguien muy importante para él.

Manuel Carrasco expresa su admiración por un conocido actor español

Como no podía ser de otra manera, Almudena Navalón, su mujer, fue la que le entregó orgullosa su premio. Un gesto muy bonito que emocionó notablemente al cantante. Por ello, Manuel Carrasco no dudó en dedicarle unas bonitas palabras a la madre de sus hijos. Pues, recordemos, ambos tienen una relación que llevan compartiendo juntos durante 13 años y que nació en el 2013.

Lejos de quedar aquí, el artista le concedió unas palabras a Mami Reporter, colaboradora de Divinity. De esta manera, la comunicadora le preguntó sobre su mayor referente, esa persona que admira mucho por todo lo que ha conseguido. Ante ello, Manuel Carrasco fue honesto. «Hay mucha gente», comenzó diciendo. Pero, lejos de pensárselo demasiado, dio un nombre: Antonio Banderas.

«Mira, se me ha venido a la cabeza Antonio Banderas. Lo vi el otro día y le dije: ‘Jod*r, te admiro muchísimo por todo lo que has conseguido, por cómo transmites las cosas, por lo buena gente que se te ve que eres, seguro», respondió. Y es que el cantante repitió en varias ocasiones que le parece también un «actorazo». Pues, sin lugar a dudas, Banderas es uno de los intérpretes españoles más conocidos a nivel internacional. Una carrera profesional absolutamente brillante con la que ha logrado escribir su nombre en Hollywood. Por ello, para Manuel Carrasco, que es el ídolo de muchas personas, él es uno de sus mayores referentes.