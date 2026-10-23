‘Lupin’: ¿cuántos capítulos tiene la cuarta temporada de la serie de Netflix?

No ha sido fácil, pero, por fin, Netflix ha traído de regreso una de sus producciones más exitosas. Lupin vuelve a la carga y lo hace de la mano de su cuarta temporada. Nuevos episodios, muy esperados, que llegan pisando fuerte a la plataforma de streaming. Y es que han pasado tres años desde la última vez que la ficción lanzó nuevo contenido. Un largo tiempo de espera con el que muchos fans de esta serie ya comenzaban a temer lo peor: su cancelación. Sin embargo, por fortuna, Assane Diop regresa al catálogo de la plataforma de la N roja y lo hace como uno de los estrenos más esperados de este 2026.

Pero, después de todo lo sucedido, ¿qué veremos en estos nuevos episodios? Pues, tal y como se ha presentado, Assane Diop se encuentra encarcelado. El gran protagonista lleva en prisión cuatro años y ya no quiere saber nada de su pasado como Lupin. Su único objetivo es cumplir la condena y regresar junto a su hijo. Pero lo que no se espera es que un nuevo Lupin esté causando nuevos robos en la ciudad.

«Lupin contra Lupin», comentan en el tráiler. Y es que, aunque Assane Diop reitera que él no es el culpable de estos robos, todas las pruebas lo apuntan a él. Una situación bastante complicada que lo pondrá entre la espada y la pared. Por ello, con el objetivo de demostrar su inocencia, se propone encontrar a ese nuevo Lupin. Así pues, vuelve a la carga como Lupin y consigue escapar. ¿Quién será este nuevo enmascarado? ¿Cómo hará Assane Diop para demostrar su inocencia? ¿Será la última temporada de la serie de Netflix? Muy pronto lo descubriremos.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada cuatro de ‘Lupin’?

Dicen que lo mejor tarda en llegar, algo que la nueva temporada de Lupin nos quiere dejar claro. De esta manera, a partir de este 23 de octubre, los suscriptores de Netflix tienen la oportunidad de ver las nuevas entregas de la serie. Una nueva temporada que llega con mucho más contenido que las anteriores, ya lo avisamos.

En la primera y segunda temporada, emitida en 2021, Lupin solamente necesitó 5 capítulos en cada parte para enamorar al público, y vaya si lo hizo. El éxito fue tan arrollador que en 2023 regresó de la mano de siete nuevos episodios. De hecho, con esta última parte acumuló más de 50 millones de visualizaciones en la plataforma de streaming. Pero, afortunadamente, este no fue el final de Lupin.

Todavía queda mucho Assane Diop por ver. Por ello, la cuarta temporada de Lupin es la que más capítulos contiene hasta la fecha. En Happy FM recomendamos un fin de semana de sofá y manta, acorde con estas temperaturas. Todo ello con los nuevos episodios de la serie como entretenimiento. Y es que la producción ha lanzado ocho capítulos inéditos en Netflix. Nuevas entregas cuya duración oscila de los 40 a los 50 minutos cada una. ¡No te lo puedes perder!