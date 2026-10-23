‘Equipo de Investigación’ reconstruye los últimos días de Maradona su reportaje de hoy

LaSexta emite este viernes, 23 de octubre, un reportaje especial de Equipo de Investigación titulado Maradona: sus últimos 14 días. El programa que presenta Glòria Serra reconstruye los catorce días que pasaron entre la salida del futbolista de la clínica y su muerte en una vivienda de Tigre, con especial atención a la última noche, justo cuando el juicio por su muerte en Argentina entra en su recta final. Su fallecimiento pilló por sorpresa y supuso un enorme golpe emocional en Argentina, donde era considerado casi un dios por sus logros en el mundo del fútbol. Este reportaje se emite una semana después de analizar un timo que ha costado cientos de miles de euros a numerosas personas que pensaban que invertían en un gran negocio de oro.

El especial repasa las decisiones que rodearon el traslado de Maradona a una casa para continuar su recuperación, las advertencias sobre su estado físico y la atención médica que recibió en sus últimas horas. Uno de los puntos centrales es por qué el futbolista abandonó la clínica donde había sido atendido para recuperarse en una vivienda de Tigre, en unas condiciones que han generado interrogantes en la investigación judicial. El programa reconstruye cómo se tomó esa decisión y qué papel tuvieron las personas de su entorno.

Los testimonios de sus hijas y de Verónica Ojeda

Para ello, el reportaje cuenta con los testimonios de las hijas de Maradona, Jana y Giannina, que explican las circunstancias del traslado de su padre y las dificultades que encontraron para visitarlo. Jana relata además cómo supo de unas conversaciones privadas entre Leopoldo Luque, médico personal del futbolista, y Maximiliano Pomargo, su secretario, sobre la decisión de llevarlo a la vivienda. Equipo de Investigación entrevista además a Verónica Ojeda, expareja del futbolista, y recoge las explicaciones de varios de los profesionales investigados por su muerte.

‘Equipo de investigación’ tiene los audios privados de Maradona antes de morir

La última noche de Maradona ocupa un lugar destacado en el especial. El programa reconstruye la secuencia de los hechos y pone en relación los testimonios de los enfermeros con los informes forenses y las declaraciones incorporadas al juicio. Entre los elementos que examina figura el testimonio judicial de una enfermera que reconoció haber anotado actuaciones que no había realizado aquella mañana. El equipo de Serra revisa esas declaraciones junto con los registros de enfermería para mostrar las discrepancias sobre las últimas horas del futbolista.

Equipo de investigación recupera también audios privados de personas del entorno médico, en los que aparecen advertencias sobre el deterioro físico de Maradona y las respuestas que recibieron quienes alertaron de su estado.

La marca Maradona, a juicio

El especial repasa también la evolución del procedimiento judicial, que tuvo que repetirse tras anularse el primer juicio, y que busca esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar las posibles responsabilidades de los profesionales investigados. Junto a ello, aborda la batalla judicial por los derechos de explotación de la marca Maradona, otra de las disputas abiertas en torno al legado del astro argentino.

Ciudades como Nápoles se han convertido en todo un tributo a Diego Armando Maradona, ya que fue la estrella que hizo que el equipo de la ciudad lograse ganar la liga italiana. Allí, además de lo deportivo, es adorado por su fuerte defensa por la zona sur de Italia, enemistada con el norte.

Paseando por sus calles es posible comprar camisetas, bebidas energéticas, mecheros y cualquier producto que lleve su apellido y su mítico número 10 a la espalda. Tiene incluso hasta una bebida oficial: el Maradona Spritz. De ahí que el interés por controlar la marca Maradona sea objeto de peleas.