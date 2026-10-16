‘Equipo de Investigación’ destapa hoy el negocio que llega a dar hasta 30.000 euros en tres semanas

Tras hablar hace una semana de un timo que ha dejado en la estacada a decenas de ciudadanos, Equipo de Investigación cambia de registro esta semana con un nuevo reportaje, esta vez relacionado con el pago de propinas. Tal y como se podrá ver, una azafata de superyates de Ibiza afirma al programa que recibió 30.000 euros en propinas durante tres semanas de trabajo, y una camarera de piso de Madrid cuenta que un cliente dejó 3.500 euros para las trabajadoras y que ella cobró 40 céntimos ese mes. Son dos de los testimonios de El negocio de las propinas, el reportaje que ‘se estrena este viernes en laSexta.

El programa investiga las grandes sumas que se mueven en torno a las propinas, quién las administra y los conflictos que provoca su reparto. En Ibiza, la azafata de superyates muestra una nómina en la que figuran 6.325 euros en concepto de propinas, que corresponden, según explica, a una semana de trabajo. Esa cifra encaja con los 30.000 euros que asegura haber recibido en tres semanas.

Uno de los momentos más reveladores del reportaje llegará cuando el equipo localiza al propietario de un restaurante señalado por una trabajadora.

40 céntimos frente a 3.500 euros

El contraste en este mundo de propinas y pagos llega desde Madrid. Una camarera de piso relata que un cliente dejó 3.500 euros destinados a las trabajadoras, pero que ese mes ella recibió apenas 40 céntimos en propinas. Su caso ilustra el reparto desigual que, según el programa, genera tensiones entre los trabajadores y encargados, que no dudan en aprovecharse de clientes tan generosos.

La propina sugerida en tickets y datáfonos

Equipo de Investigación también analiza los nuevos sistemas que incorporan porcentajes de propina sugerida en los tickets y los datáfonos. Hostelería de España defiende el carácter voluntario de estas cantidades. En cambio, la asociación de consumidores ASUFIN cuestiona unos sistemas que, a su juicio, pueden inducir al cliente a pagar una propina que no había decidido dejar.

Todo esto se podrá ver a partir de las 22:30 h en una nueva entrega de Equipo de investigación, que buscará de nuevo su hueco entre la audiencia en una noche muy competida en televisión en la que tendrá que luchar contra ¡De Viernes! y La Voz.

El programa emitió el viernes pasado cuatro reportajes en laSexta. En el prime time, El timo de los billetes dorados marcó un 5% de cuota y 490.000 espectadores, y La falsa hija del rey se quedó en un 4,9% y 337.000. Ya en la madrugada, Paco el bueno subió hasta un 6,8% y 233.000 espectadores, y Anita la fantástica cerró con un 8,4% y 170.000. La cadena se movió ese día en un 5,4% de cuota diaria, por lo que el programa cumplió con lo esperado y se mantiene como una de las grandes apuestas de la cadena de Atresmedia.

Desde la redacción de Happy FM creemos que el contraste entre los 30.000 euros de Ibiza y los 40 céntimos de Madrid resume bien el problema: la propina existe, pero no siempre llega a quien la merece. Nos parece también que el debate sobre la propina sugerida en el datáfono tiene recorrido, porque afecta directamente al bolsillo del cliente y plantea hasta qué punto sigue siendo una decisión libre.