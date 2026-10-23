Entradas para Camilo: cómo y cuándo comprar los tickets para la gira de 2027

Camilo ha anunciado, de manera oficial, su regreso a España. El artista colombiano se encuentra despidiendo el 2026 por todo lo alto y, pasado el mes de septiembre, para fortuna de sus fans, lo hizo con el lanzamiento de su último proyecto discográfico: Para Cuando Sean Mayores. Un álbum compuesto por 13 canciones donde ha presentado nuevos sencillos como El Árbol, Chiquita, La Medalla o La Campana, entre otros. Una nueva era musical con la que el colombiano, de 32 años, ha querido rendirles homenaje a sus dos hijas. Pues Índigo y Amaranto han sido su mayor fuente de inspiración.

Así pues, teniendo en cuenta que se encuentra viviendo una nueva etapa artística, ha querido volver a lanzarse a la carretera y dar inicio a su gira mundial. Por ahora, el intérprete de Vida de Rico se encuentra recorriendo Latinoamérica y Estados Unidos, pero en 2027 lo volveremos a ver por España. Y es que Camilo adora visitar nuestro país; ya lo ha dejado claro él en muchas ocasiones. Por ello, no ha dudado dos veces en incluir a España en este nuevo tour. Nuevos conciertos por la geografía española donde, de momento, ya hay 13 fechas confirmadas.

¿Cómo y cuándo comprar las entradas para ver a Camilo en concierto en 2027?

Tal y como se ha confirmado, Camilo pasará por España con su gira en el verano del próximo 2027. Y es que, si nos fijamos en los años anteriores, parece que al colombiano le encanta estar por nuestro país de gira durante estas calurosas jornadas. Así pues, comenzará su tour nacional el 18 de junio en Pamplona. Todo ello para continuar por ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Vigo, Murcia y Gran Canaria.

Gracias al equipo de New Event, Camilo pasará por Canarias y lo hará con un único concierto en el archipiélago. Una noche que promete muchas emociones, pues el Gran Canaria Arena ha sido el elegido para cerrar con broche de oro su tour por España. Pero, ¿qué hay que hacer para adquirir las entradas? Primeramente, recomendamos estar atentos el próximo 28 de octubre, pues esta es la fecha oficial en la que saldrán a la venta.

A partir de las 12:00 horas, una hora antes en las islas Canarias, el público tendrá la oportunidad de adquirir sus entradas. Asimismo, recomendamos comprarlas a través de puntos de venta oficiales como entradas.com y Ticketmaster. Pues, es la mejor opción para no caer en reventas o en puntos de venta fraudulentos.

Respecto a los precios, señalamos que todavía se desconocen. Pero, como siempre, cuanto más cerca se esté del artista, más caro será. Normalmente, la opción front stage suele ser la más cara al tener al cantante muy cerca del escenario. Pero, si se buscan opciones más económicas, recomendamos adquirir en grada. En Happy FM estaremos pendientes de todo lo relacionado con este evento. Pues, sin lugar a dudas, será una de las giras más esperadas del próximo año.

Fechas confirmadas de Para Cuando Sean Mayores Tour en España

18 de junio: Pamplona

19 de junio: Barcelona

25 de junio: Vigo

27 de junio: Granada

1 de julio: Marbella

3 de julio: Valencia

7 de julio: Madrid

8 de julio: Madrid

10 de julio: Roquetas de Mar

11 de julio: Sevilla

15 de julio: Murcia

17 de julio: Chiclana de la Frontera

23 de julio: Gran Canaria