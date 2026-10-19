Diego Matamoros muestra su nuevo físico tras la operación a la que se ha sometido

Cuatro meses después de pasar por quirófano, Diego Matamoros ha decidido enseñar cómo va su recuperación. El influencer ha compartido en sus redes sociales una serie de imágenes de su torso en las que repasa toda la evolución desde la operación, aunque con un giro curioso: ha empezado por el final. «Hace tiempo que no os hablo de la operación, así que he decidido subiros la evolución al revés, de lo actual a lo anterior», explicaba junto a las fotos. El resultado salta a la vista, aunque él mismo deja claro que nada de esto ha sido magia. «Evidentemente nada es gratis, y con esfuerzo, estreno y mucha dieta todo se consigue», aseguraba. Lejos de buscar un cuerpo de portada, Diego insiste en que su objetivo ha sido otro muy distinto: «He buscado volver a la naturalidad». Y eso incluye asumir que el cuerpo no es igual todos los días.

«Hay veces que me levanto hinchado sin estar marcado, otros días, estoy más seco, pero eso es el cuerpo humano», reconocía con total naturalidad. En cuanto a cómo se encuentra, el hijo de Kiko Matamoros asegura que lo peor ha pasado. «Los dolores se fueron hace tiempo», contaba, aunque todavía tiene parte de la piel entumecida o con menos sensibilidad, algo habitual tras este tipo de intervenciones. Además, avisa de que el proceso aún no ha terminado: «La piel todavía tiene que seguir marcándose más, y quedan unos meses por delante para seguir mejorando». Eso sí, Diego ha tenido que cambiar sus formas de entrenar. Sus problemas de espalda no le permiten hacer el deporte de antes, y lo explica sin rodeos: «No me acuerdo de la última vez que corrí sin una puñalada en mi espalda». Aun así, asegura que hay muchas formas de entrenar que le permiten mejorar sin dolor.

Un mensaje contra las críticas

Más allá del cambio físico, lo que más ha llamado la atención es el mensaje con el que cerraba su publicación. «Que nadie os diga cómo tenéis que estar ni jamás permitáis que nadie se meta con vuestro físico», escribía.

«Yo decidí hace tiempo no oír el ruido de fondo y ser feliz como soy y como estoy, unas veces más fuerte y otras más gordo, pero simplemente feliz», añadía.

Diego se sometió en junio a una operación para corregir una ginecomastia y retirar los efectos de una abdominoplastia que se había hecho en 2020. Hoy, con la recuperación bien encaminada, parece que ha hecho las paces con el espejo.