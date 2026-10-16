Un comensal de ‘First Dates’ a su cita: «Búscate un trabajo de verdad, faltan fontaneros»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva española. Y es que no importan los años que lleve en emisión, que ya van 10. El público siempre siente interés por conocer a los nuevos participantes. Una aventura televisiva en busca del amor donde, recientemente, tuvimos la oportunidad de conocer a Dawud, un soltero de 20 años que se presentó en el formato como un estudiante de ilustración de origen argelino. Así pues, a su llegada, contó que sus amigos le llaman «la doble M», en broma.

«Soy moro y maricón», dijo. Debido a que fue el primero en llegar al local del amor, fue recibido por Carlos Sobera. El presentador, con el objetivo de conocerle mejor, le formuló varias preguntas. Fue así como el joven explicó que nunca ha llegado a tener una relación estable, pues siempre quedaban en «casi algo». Pero esta situación le ha ayudado a saber lo que quiere: un chico «dominante y seguro de sí mismo». Ante ello, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le preparó una cita con Éric, un soltero de 18 años.

Éric a su cita de ‘First Dates’: «No sé dónde está Argelia en un mapa»

Éric se presentó como un estudiante de Comunicación Audiovisual al que le gustaría ser director de cine. Se propone ver, al menos, una película al día, pues es su momento de desconexión. Así pues, su primera impresión de Dawud fue bastante curiosa. «¿Por qué me ha copiado el pelo? ¿Por qué tiene el mismo pelo que yo?», preguntó. Pues, ambos son pelirrojos y, casualmente, tenían un corte de pelo parecido. Asimismo, Dawud le regaló a su cita una flor hecha de lana. Un gesto que a Éric le causó cierto rechazo.

«Yo a una primera cita no llevaría esto», comentó en privado. A pesar de ello, los participantes se trasladaron hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Pero a Éric no le hizo gracia tampoco saber la carrera que estaba estudiando su cita. Pues, para él, eso es una pérdida de tiempo. «Búscate un trabajo de verdad, guapa. Ilustradores somos todos, pero faltan fontaneros», dijo en uno de los totales.

Dawud le contó a su cita que vivía en Tarragona, aunque había nacido en Huesca. Asimismo, le explicó que sus padres eran de Argelia. «Soy moro. Estoy a gusto con mis raíces», le dejó claro. Éric, por su parte, le confesó que no ubicaba bien a Argelia en el mundo. «Honestamente, no sé dónde está Argelia en un mapa», confesó, dejando a su cita sin palabras. «¿Dónde está Argelia? Saca un mapa y señálame dónde está. ¿Qué es eso, tía? Se lo ha inventado», le comentaba al equipo del programa en privado. Pues, según él, como no sabía dónde estaba, no existía.

A pesar de ciertas diferencias, ambos solteros coincidieron en el hecho de que se gustaban. Por ello, no dudaron en seguirse en Instagram. Pero la sorpresa fue mayúscula al descubrir que tenía una amiga en común. «Cataluña es un pañuelo, y más el mundo gay», comentó Dawud. Pues, ninguno de los dos daba crédito a tal coincidencia. Y es que tantas coincidencias solo indicaban que estaban destinados a conocerse en algún momento. Y la vida quiso que fuera en First Dates, donde llegaron a vivir un apasionado momento en el reservado.