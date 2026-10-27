Una comensal de ‘First Dates’ alucina al ver el atuendo de su cita: «¿No serás un therian?»

En First Dates se han visto entradas de todo tipo, pero la de David va directa al podio de las más inesperadas. El soltero llegó al restaurante del amor con una máscara de dragón que dejó a más de uno con la boca abierta, empezando por su cita. Emma no pudo evitar asustarse al verle aparecer, aunque se recompuso rápido y lanzó la pregunta que muchos espectadores tenían en mente: «¿No serás un therian?». La respuesta fue un sí rotundo. David se considera therian, un término que se usa para definir a quiénes sienten una conexión profunda con un animal, y en su caso lo tiene claro: el suyo es el dragón. ¿El motivo? Según explicó, se siente «muy caliente» y le encanta la idea de volar. Emma, eso sí, confesó a solas que al principio pensó que era un poco «friki».

Pero si alguien esperaba una cita desastrosa, se equivocaba. Antes de sentarse a cenar, David ya había dado que hablar al echar un pulso, sin camiseta, con una de las gemelas del restaurante. Es una de sus grandes aficiones y la que le ha dado cierta fama en TikTok, donde sube sus retos. El soltero perdió, aunque se apresuró a justificarse para aclarar que había sido a propósito: «Me he dejado». Ya en la mesa, la conversación fluyó mucho mejor de lo que cualquiera habría imaginado. David confesó que nunca había tenido novia, algo que a Emma, lejos de echarle para atrás, le pareció «el sueño de toda mujer». Y la cosa fue a más cuando hablaron de futuro: él quiere tener dos hijos y ella tres, así que David no dudó en ofrecerse a tener uno más para complacerla.

¿Un baile con máscara?

La química quedó clara al final de la noche, cuando los dos se retiraron a un lugar más tranquilo del restaurante y acabaron bailando juntos, él con su máscara de dragón y sin camiseta.

Lo que empezó con un susto terminó convirtiéndose en una de las citas más divertidas y sorprendentes de la semana. De hecho, ambos decidieron seguir conociéndose cuando llegó el momento de la decisión final y tener una segunda cita.

Así lo vimos en First Dates, en Cuatro. Porque en el restaurante del amor hay sitio para todos, incluso para un dragón con ganas de encontrar pareja.