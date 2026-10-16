Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 16 de octubre: Victoria le cuenta su mayor crimen a Mercedes

Valle Salvaje regresó el jueves a La 1 con el capítulo 505, después de dos días fuera de la parrilla: el lunes por el festivo y el martes por la programación especial con motivo de la visita de los Reyes a Ceuta. En el episodio, vimos cómo las acusaciones de don Hernando generan un gran caos. Asimismo, Alejo le suplicó a Manuela que se sincerase y contase la verdad. Sin embargo, ella no parece querer ceder. Además, se vio cómo Hernando humilla a Enriqueta de la peor manera. Pues, lo hace frente a José Luis. Todo ello mientras Rosalía está a punto de contarle todo a Rafael. Después de un nuevo cambio en la programación de TVE que afecta a los espectadores de la serie, es momento de que puedan seguir las tramas. Retomamos con lo que ocurrirá hoy, viernes 16 de octubre de 2025.

Capítulo 506: Mercedes descubre lo que pasó con Pilar

El episodio de hoy arranca con Manuela como una de las grandes protagonistas. Pues, la mujer ya no aguanta más y termina estallando contra Alejo y Luisa. Una situación que los deja a ambos estupefactos, pues ya no saben qué hacer para conducirla. Minutos después, el espectador verá cómo la de Guzmán se desborda a nivel emocional y se sincera, como nunca antes, con Braulio.

Asimismo, en el capítulo se verá cómo Victoria tiene una seria conversación con Mercedes. No le gusta esconderle cosas. Por ello, le confesará uno de sus mayores secretos. ¿Cómo reaccionará? Sea como sea, lo que está claro es que también veremos cómo la vida de Lucas corre un grave peligro. Sin lugar a dudas, la serie de La 1 de TVE está a punto de vivir un nuevo cambio. ¿Será para mejor o para peor?

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que la relación entre Manuela, Alejo y Luisa sufrirá un pequeño distanciamiento. La tensión es evidente. Ellos quieren ayudarla, pero no saben cómo. Un tira y afloja que puede terminar de mala manera. Por otro lado, la conversación entre Guzmán y Braulio servirá para comprender muchas cosas. Asimismo, respecto a Victoria, la mujer marcará un antes y un después con Mercedes. Y es que puede que la comience a ver con otros ojos tras conocer la verdad del asesinato de Pilar. No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas, en La 1.