Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 15 de octubre: Don Hernando desata el caos en la Casa Grande

Valle Salvaje regresó el miércoles a La 1 con el capítulo 504, después de dos días fuera de la parrilla: el lunes por el festivo y el martes por la programación especial con motivo de la visita de los Reyes a Ceuta. En el episodio, Genaro cruzó una línea que hizo que Bárbara tomara distancia, y Enriqueta sorprendió a José Luis con una propuesta de matrimonio con la que saldaría la deuda que mantenía con su difunto esposo. Después de un nuevo cambio en la programación de TVE que afecta a los espectadores de la serie, es momento de que puedan seguir las tramas. Retomamos con lo que ocurrirá hoy, jueves 15 de octubre de 2025.

Capítulo 505: Atanasio tienta a Victoria

El episodio de hoy arranca con Atanasio planteando a Victoria la posibilidad de devolver el golpe a los Gálvez de Aguirre y, de paso, traicionar a Rafael. Queda por ver si ella estará dispuesta a dar ese paso. Mientras tanto, José Luis no duda en preguntar a Rafael por qué sigue defendiendo a Rosalía. Incluso le suelta que, si lo que necesita es desfogarse, puede utilizar a cualquier muchacha del servicio. Además, trata de averiguar si lo que le pasa es que está enamorado de la madre de María.

José Luis también quiere saber si la propuesta de Enriqueta es simplemente una boda o se trata de un acuerdo comercial. Ella le deja claro que, si acepta, saldaría la deuda que tenían con su difunto esposo. La situación se complica cuando don Hernando humilla a Enriqueta delante de José Luis, justo después de que ella le hiciera su oferta.

Tras las acusaciones de don Hernando, se produce un caos en la Casa Grande. Acorralado, Alejo suplica a Manuela que diga la verdad, pero ¿de qué lado está ella? Por otro lado, Rosalía está a punto de confesárselo todo a Rafael. ¿Se atreverá?

Lo que viene el resto de la semana

El viernes, en el capítulo 506, Manuela estalla contra Alejo y Luisa, que ya no saben cómo conducirla, y más tarde se desahoga con Braulio. Victoria, decidida a no ocultar nada a Mercedes, le hace la confesión de las confesiones, y la vida de Lucas peligra.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que la oferta de Atanasio a Victoria es lo más peligroso del capítulo: traicionar a Rafael abriría un frente nuevo en plena tensión por la boda. Nos parece también que Hernando se queda sin freno y que humillar a Enriqueta delante de José Luis puede salirle caro. Y Rosalía, a punto de contarlo todo, tiene cada vez menos margen para seguir callando.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas, en La 1.