Avance de ‘En tierra lejana’ de hoy, 27 de octubre: Los hombres de Ecmel secuestran a Cihan Deniz

En tierra lejana, con el paso de las semanas, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de millones de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 26 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Kaya se está preparando de cara a su operación. Alya, por su parte, está haciendo todo lo posible por tranquilizar a Nare y le asegura que tanto él como Sahin estarán bien. Pero poco tardan en reaparecer los problemas. Y es que Fidan, Ecmel y Zerrin llegan al hospital. Una situación donde reina la tensión, pues la madre de Sahin pregunta a Cihan si él ha sido el responsable de lo que le ha ocurrido a su hijo.

Asimismo, a lo largo del episodio vimos cómo Ecmel acusa a los Albora de haber intentado atacar a su hijo. Ante ello, Cihan no duda dos veces en plantarle cara. Una fuerte discusión donde Cihan hace todo lo posible para que no se acerque a Sahin. Pero el padre del chico le deja claro que se lo va a llevar a otro hospital, pues está convencido de que ahí no lo salvarán. Una idea que es una auténtica locura. El estado del chico no es el adecuado para estar siendo trasladado, algo que Cihan intenta hacerle entender. Él necesita una operación urgente para salir con vida, no otro hospital.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 27 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de ver cómo Cihan se encuentra en un evento importante. Un encuentro donde el empresario da un discurso sobre el derecho de los niños a recibir una buena educación. Pero, entre palabra y palabra, una mujer que se encontraba presente se desmaya.

Cihan, al ser testigo de tal acontecimiento, pide ayuda para socorrerla. Pero, en medio de este incidente, Cihan Deniz desaparece. El pequeño estaba comprando un regalo para sus padres en un puesto. Pero, mientras la dependienta lo ayudaba a elegir, los hombres de Ecmel aprovecharon la situación y se lo llevaron.

Minutos después, Alya y Cihan descubren que se han llevado a su hijo y corren desesperados en su busca. La pareja hace todo lo posible por alcanzar al niño, pero no lo consiguen. Una terrible situación que los deja completamente desolados. ¿Lograrán encontrarle antes de que algo peor ocurra?

No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.