Avance de ‘En tierra lejana’ de hoy, 26 de octubre: Cihan culpa a Ecmel del grave estado de Sahin

En tierra lejana, con el paso de las semanas, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de millones de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 20 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Umu encuentra a Sadakat muy triste, por lo que hace todo lo posible por animarla un poco. La situación no es nada fácil para su familia, motivo que lleva a la matriarca de los Albora a pensar en lo que sucederá con sus hijos. Umu, por su parte, le pide calma y que se tranquilice.

Paralelamente, Alya llama a Cihan, pero poco tarda en darse cuenta de que algo no anda bien. Él intenta no preocuparla, pero le cuenta que los gendarmes han encontrado la casa donde se escondía Hassan y se lo han llevado detenido. Una noticia que la deja completamente estupefacta. Kaya, que también está en una encrucijada, ha conseguido escapar. Pero tienen claro que deben encontrarlo, pues es vital que se opere. Todo lo que está viviendo la familia tiene a Alya muy preocupada, especialmente lo que está viviendo Cihan. Y es que él sigue escondido porque los gendarmes lo buscan. Un conjunto de situaciones donde, además, veremos que Erol está tratando de encontrar un nuevo lugar donde refugiar a Cihan

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 26 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de ver cómo Kaya se está preparando de cara a su operación. Alya, por su parte, está haciendo todo lo posible por tranquilizar a Nare y le asegura que tanto él como Sahin estarán bien. Pero poco tardarán en reaparecer los problemas. Y es que Fidan, Ecmel y Zerrin llegan al hospital. Una situación donde reinará la tensión, pues la madre de Sahin pregunta a Cihan si él ha sido el responsable de lo que le ha ocurrido a su hijo.

Asimismo, a lo largo del episodio veremos cómo Ecmel acusa a los Albora de haber intentado atacar a su hijo. Ante ello, Cihan no duda dos veces en plantarle cara. «¡Si el chico está así es por tu culpa! ¿Qué clase de padre eres?», le dice. Una fuerte discusión donde veremos cómo Cihan hace todo lo posible para que no se acerque a Sahin. Pero el padre del chico le deja claro que se lo llevará a otro hospital, pues está convencido de que ahí no lo salvarán.

Una idea que es una auténtica locura. El estado del chico no es el adecuado para estar siendo trasladado, algo que Cihan intentará hacerle entender. Él necesita una operación urgente para salir con vida, no otro hospital. ¿Qué sucederá?

No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.