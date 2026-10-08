Críticas a Arguiñano por su forma de pelar una yuca: «Siete abuelas Colombianas murieron viéndolo»

Un vídeo de humor de la tiktoker La Rola sobre cómo pela Karlos Arguiñano la yuca ha desatado una discusión inesperada entre sus seguidores, con comentarios de todo tipo y una explicación que parece haber calmado los ánimos. Todo comenzó con una receta del cocinero vasco en la que utilizaba este tubérculo que en España no es nada habitual, pero que es relativamente fácil encontrar en fruterías, siendo importado de África y América. Es por eso que quiso darle nuevas ideas a sus espectadores de Antena 3, pero seguro que no se esperaba las consecuencias.

«En la cocina me gusta utilizar ingredientes de todos los sitios, y la yuca es el alimento perfecto para acompañar nuestros platos», decía el chef. El problema llegó con el método. El cocinero retiró la piel con un pelador, cuando lo habitual en muchos hogares latinoamericanos es usar un cuchillo para «descamisarla», ya que la cáscara puede ser muy dura. Los comentarios al vídeo en Instagram no tardaron en llegar con mucho humor: «Más de un latinoamericano sufriendo un infarto al verlo», «Así es como se siente un italiano cuando parten por la mitad los espaguetis», «siete abuelas colombianas murieron viendo este vídeo» o «madre mía, mi mamá lo ve pelando la yuca con un pela papas y le lanza la chancla voladora para que aprenda». Todo ello en tono de humor, pero dejando claro que en América el pelador no es habitual que se utilice.

Todo empezó con un vídeo de la influencer La Rola

La Rola es una creadora de contenido en redes sociales que cuenta cómo es su vida como colombiana viviendo en España. Siempre hace humor con las diferencias culturales con las que se encuentra, y por eso quiso hacer un vídeo sobre Arguiñano, el cocinero más popular y querido en España. En él, como se puede ver, aparece en un primer momento muy contenta por ver cómo parte de su gastronomía llega a nuestro país, incluso llega a reconocer que «el cocinero sabe».

Pero la alegría en este vídeo le dura poco al ver cómo comienza a utilizar un pelador de patatas en vez de un cuchillo para quitarles esa cáscara. Para darle más humor, La Rola llega a fingir un desmayo al ver la escena. Aunque todo era con todo de humor y sin ganas de ser destructivo, las opiniones en los comentarios están divididas.

Los fans de Arguiñano han salido en su defensa

La respuesta de los seguidores del cocinero, que acumula más de 50 años de profesión, buena parte de ellos en televisión, fue inmediata. «Si Arguiñano dice que se puede pelar así eso ya es decreto nacional», escribió uno. Otro añadió: «Arguiñano lleva más de 40 años cocinando en televisión en directo sin cortarse un dedo. Menos juzgar y más aprender de la experiencia». Lo cierto es que Karlos es toda una institución en el mundo de la cocina y ha sido el gran comunicador en los medios de la cocina, llegando décadas antes que MasterChef o Dabiz Muñoz.

La explicación que zanjó la discusión

Entre tanta broma, algunos usuarios quisieron aportar datos. Uno de ellos explicó que la yuca que se vende en España es un producto de importación y que se parafina para que aguante los días de viaje, de ahí que el cocinero diga que viene «con una cera por encima». Según su relato, esa capa hace difícil pelarla como en Latinoamérica, y la cáscara no se desprende con tanta facilidad como en una yuca recién cosechada, por lo que usar un pelador tiene su lógica.

Otro comentario sumó otro detalle: «Esa yuca es de África, la cáscara es como la de la papa, superdelgada, a diferencia de la yuca de Latinoamérica, que tiene la cáscara supergruesa; por eso se puede pelar a mano, cositas que solo sabemos los que emigramos a Europa».

Desde la redacción de Happy FM, lo más interesante del episodio es que la polémica no se resolvió con una respuesta del cocinero, sino con la ayuda de quienes conocen el producto desde ambos lados del océano. Aunque podía parecer un ataque hacia Arguiñano, se ha convertido en una buena forma de aprender.